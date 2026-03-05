magazin
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
05 Μαρτίου 2026

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Ο Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους συγγραφείς της Πορτογαλίας και από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φωνές της Ευρώπης, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών.

Τα μυθιστορήματά του, γνωστά για τη σύνθετη αφήγηση και το έντονο ψυχολογικό βάθος τους, άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη λογοτεχνία. Το 2007 τιμήθηκε με το Βραβείο Καμόες, την κορυφαία διάκριση της πορτογαλόφωνης λογοτεχνίας, ενώ για πολλά χρόνια το όνομά του συγκαταλεγόταν στους πιθανούς υποψήφιους για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του είναι τα «Η φυσική τάξη των πραγμάτων», «Το μεγαλείο της Πορτογαλίας» και «Ώσπου οι πέτρες να γίνουν ελαφρύτερες απ’ το νερό».

«Δύο πράγματα αξίζουν στη ζωή: η αγάπη και η φιλία. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες»

Από την αριστοκρατική οικογένεια στον πόλεμο της Αγκόλας

Ο Λόμπο Αντούνες γεννήθηκε το 1942 στη Λισαβόνα και μεγάλωσε σε μια εύπορη οικογένεια στα προάστια της πόλης. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν σε μια φτωχή γειτονιά, μια αντίθεση που ο ίδιος συχνά ανέφερε στα βιβλία του με αυτοβιογραφικά στοιχεία, όπως το «Πάνω στα ποτάμια που κυλούν» (2010).

Γιος ενός γνωστού νευρολόγου, σπούδασε ιατρική και σε ηλικία 26 ετών επιστρατεύτηκε ως γιατρός στον αποικιακό πόλεμο της Αγκόλας, όπου υπηρέτησε από το 1971 έως το 1973. Εκεί γνώρισε τον Ερνέστο Μέλο Αντούνες, έναν από τους πρωταγωνιστές της μετέπειτα Επανάστασης των Γαρυφάλλων. Η εμπειρία του πολέμου επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία του και επανεμφανίζεται σε πολλά έργα του, μεταξύ αυτών και στο μυθιστόρημα «Το Μεγαλείο της Πορτογαλίας».

YouTube thumbnail

Οι εμπειρίες που σημάδεψαν τη γραφή του

Σε μεταγενέστερα βιβλία, όπως το «The nature of springs» (2015), επέστρεψε συχνά στα νεανικά του χρόνια στο Κασκάις, αλλά και στις μνήμες του πολέμου. Όπως είχε πει σε επίσκεψή του στη Βαρκελώνη το 2019, «ήταν ένας πόλεμος παιδιών: οι στρατιώτες ήταν 18 έως 21 ετών και οι αξιωματικοί έως 25». Ο ίδιος παραδεχόταν ότι φοβόταν πολύ εκείνη την περίοδο και κάποια στιγμή σκέφτηκε να φύγει για το Παρίσι για να συμμετάσχει από εκεί στην πολιτική δράση, όμως φοβήθηκε ότι ίσως δεν μπορούσε να επιστρέψει ποτέ στην Πορτογαλία.

«Είμαι πραγματικά ο Λόμπο Αντούνες μόνο όταν γράφω»

Από τα χρόνια της Αγκόλας προέρχονται και τα «Γράμματα Πολέμου», οι επιστολές που έστελνε στην πρώτη του σύζυγο, η οποία τότε ήταν έγκυος.

Ο συγγραφέας διατηρούσε στενή σχέση με τη Βαρκελώνη, όπου είχε φίλους σημαντικές μορφές των γραμμάτων όπως ο Χουάν Μαρσέ, η Άννα Μαρία Μόις και η λογοτεχνική πράκτορας Κάρμεν Μπαλσέλς. Σε μια από τις επισκέψεις του είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δύο πράγματα αξίζουν στη ζωή: η αγάπη και η φιλία. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες».

Από την ψυχιατρική στη λογοτεχνία

Πριν αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή, εργάστηκε για χρόνια ως ψυχίατρος. Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Μνήμη Ελέφαντα» (1979), έχει ως πρωταγωνιστή έναν ψυχίατρο στη Λισαβόνα που παλεύει με μια βαθιά προσωπική κρίση. Την ίδια χρονιά δημοσίευσε και το δεύτερο βιβλίο του, «Os cus de Judas», ξεκινώντας μια εντυπωσιακά παραγωγική συγγραφική πορεία που σύντομα του χάρισε διεθνή αναγνώριση.

«Οι εικόνες εμφανίζονται στο μυαλό μου χωρίς να ξέρω ακριβώς από πού έρχονται»

Η μνήμη ως κινητήριος δύναμη της γραφής

Η μνήμη αποτέλεσε βασικό άξονα της λογοτεχνίας του. Με μια σύνθετη και συχνά αποσπασματική αφήγηση, γεμάτη εικόνες, φράσεις και πρόσωπα που ο αναγνώστης καλείται να ενώσει, ο Λόμπο Αντούνες εξερεύνησε θέματα όπως η μοναξιά, η φθορά του χρόνου, ο θάνατος, η αγάπη, η τρέλα και ο πόλεμος.

«Οι εικόνες εμφανίζονται στο μυαλό μου χωρίς να ξέρω ακριβώς από πού έρχονται», είχε πει κάποτε. Έγραψε επίσης για την ταυρομαχία στο βιβλίο «Τι άλογα είναι αυτά που ρίχνουν σκιές στη θάλασσα;», αλλά και για τη δική του εμπειρία με τον καρκίνο στο «Πάνω στα ποτάμια που κυλούν».

Ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι οι στιγμές δημιουργίας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν συγγραφέα. «Υπάρχουν στιγμές απόλυτης πληρότητας όταν γράφεις – και μόνο αυτές αρκούν για να αξίζει όλη η διαδικασία», είχε δηλώσει. Και πρόσθετε: «Είμαι πραγματικά ο Λόμπο Αντούνες μόνο όταν γράφω». Αυτή είναι και η κληρονομιά που αφήνει πίσω του.

*Με πληροφορίες από: en.ara.cat

