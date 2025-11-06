magazin
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Culture Live 06 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Στα 83 του χρόνια, ο Τζον Ίρβινγκ εξακολουθεί να γράφει με την ίδια μανία που είχε όταν ξεκινούσε τον «Κατά Γκαρπ Κόσμο». Η πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times δεν μοιάζει με συζήτηση· είναι μια κατάδυση στον κόσμο του. Ροή σκέψεων, ιστορίες μέσα σε ιστορίες, παρακάμψεις που εξελίσσονται σε νέες αφηγήσεις. Με τον Ίρβινγκ δεν παίρνεις απαντήσεις· παίρνεις μυθιστόρημα.

Μια απλή ερώτηση — αν έχει αρχίσει να δουλεύει νέο βιβλίο — γίνεται η αφετηρία για έναν 45λεπτο μονόλογο. Tattoo artists, συνταξιούχοι γυναικολόγοι, ένα ταξίδι στο Ισραήλ τη δεκαετία του ’80, κι ένας βοτανολόγος που καλλιεργεί σπαράγγια στην έρημο: όλα υλικό, όλα έτοιμα να μετατραπούν σε ιστορία. «Νιώθω ότι σου αφήνω ένα χάος να τακτοποιήσεις αργότερα», λέει, χαμογελώντας με μια ενοχή που δεν είναι ενοχή – είναι επίγνωση.

«Η τεχνολογία δεν είναι φίλη μου»

YouTube thumbnail

Πειθαρχία, πειθαρχία, πειθαρχία

Ο χώρος όπου γράφει, στο διαμέρισμά του στην καρδιά του Τορόντο, μοιάζει με μικρό μουσείο. Βιβλία, φωτογραφίες, στους τοίχους αποτυπωμένη μια ζωή που χωράει τρεις καριέρες: συγγραφέας, πατέρας, παλαιστής. Στην πραγματικότητα, η πάλη δεν ήταν ποτέ παράλληλη δραστηριότητα· ήταν ο τρόπος να μάθει πειθαρχία. «Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν», λέει. «Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές.» Το πρόγραμμα του θυμίζει στρατιωτική πειθαρχία: ξυπνάει πρωί, διαβάζει εφημερίδες, κάθεται στο γραφείο στις 9:30 και γράφει συνεχόμενα για οκτώ ώρες. Καθημερινά. Χωρίς διακοπές.

Ακόμη και σήμερα, όταν η αρθρίτιδα από παλιούς τραυματισμούς του απαγορεύει να γράφει στο χέρι, η εμμονή παραμένει: «Η τεχνολογία δεν είναι φίλη μου», παραδέχεται, αφήνοντας να αιωρηθεί μια σχεδόν αναχρονιστική πικρία. Κάποτε, όταν έπεσε το ρεύμα στο σπίτι και ο υπολογιστής έσβησε, κατέβηκε στο υπόγειο βρυχώμενος προς το κουτί με τις ασφάλειες. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ένας φίλος του ήταν εκεί και τον άκουσε να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

Ο Ίρβινγκ δεν αντέχει τον ρομαντικό μύθο του συγγραφέα που περιμένει έμπνευση. Γράφει επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γράφει με μέθοδο παλαιστή: πειθαρχία, ιδρώτας, επανάληψη.

«Είναι ιστορία για άμβλωση, όχι για έρωτα. Δεν ήθελα να δω χαμόγελα. Ήθελα να δω μια μεταλλική λεκάνη — με αίμα»

YouTube thumbnail

Αν μπορείς, να ενοχλείς

Και γράφει για ανθρώπους που η κοινωνία προτιμά να αγνοεί. Από τον «Γκαρπ» μέχρι το πιο πρόσφατο βιβλίο του, Queen Esther, υπερασπίζεται αουτσάιντερ. «Νομίζετε ότι οι χαρακτήρες μου είναι υπερβολικοί; Διαβάστε εφημερίδες», απαντά στους επικριτές του. Η Ρομπέρτα Μαλντούν, τρανς γυναίκα στο Γκαρπ, ήταν επανάσταση όταν γράφτηκε. Το ίδιο και οι ορφανοί, οι νάνοι, οι πόρνες, οι εξαρτημένοι. Στο Queen Esther βουτά στα βαθιά: εβραϊκή ταυτότητα, αντισημιτισμός, σεξουαλικότητα, ακόμη και η ιστορία της άμβλωσης και της περιτομής.

Δεν φοβάται να ενοχλήσει. Το θεωρεί ένδειξη ότι έκανε κάτι σωστό. «Αν μπορείς να τους επηρεάσεις, συνέχισε», λέει.

Παρά τις ταινίες που βασίστηκαν στα έργα του — και το Όσκαρ που κέρδισε για το «The Cider House Rules» — παραμένει δύσπιστος απέναντι στο Χόλιγουντ. Ακόμη τον πειράζει η αφίσα της ταινίας, που δείχνει τον Τομπάι Μαγκουάιρ να κουβαλά στην πλάτη τη Σαρλίζ Θερόν. «Είναι ιστορία για άμβλωση, όχι για έρωτα. Δεν ήθελα να δω χαμόγελα. Ήθελα να δω μια μεταλλική λεκάνη — με αίμα.»

«Δεν θα επέστρεφα στη χώρα που γεννήθηκα όταν υπάρχει αυταρχικός νταής στον Λευκό Οίκο και οι Ρεπουμπλικάνοι σιωπούν»

YouTube thumbnail

Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Ίρβινγκ ξέρει τι σημαίνει να παίρνεις θέση. Από το 2015 ζει μόνιμα στον Καναδά και αρνείται να πάει στις ΗΠΑ για βιβλιοπαρουσιάσεις όσο είναι ο Τραμπ στην εξουσία. «Δεν θα επέστρεφα στη χώρα που γεννήθηκα όταν υπάρχει αυταρχικός νταής στον Λευκό Οίκο και οι Ρεπουμπλικάνοι σιωπούν.»

Η φράση του κρέμεται στον αέρα σαν πρόκληση.

Στο τέλος της συνέντευξης, σχεδόν ψιθυριστά, αποκαλύπτει πως ήδη γράφει το επόμενο μυθιστόρημα. Και αυτή τη φορά — ίσως — θα είναι πιο μικρό.

«Μόνο 400 σελίδες», λέει γελώντας.

Το χαμόγελο όμως δεν κρύβει το βάθος: ο χρόνος δεν είναι πια θεωρητικός. Είναι μετρήσιμος, συγκεκριμένος. Κι εκείνος θέλει να τον γεμίσει με λέξεις.

Ο Τζον Ίρβινγκ δεν σταματά.

Γράφει. Γιατί αυτή είναι η ζωή του.

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 05.11.25

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου

Σύνταξη
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022
«Σκληρός τύπος» 04.11.25

Ο Σαλμάν Ρουσντί λέει ότι είναι έκπληκτος που δεν έχει συμπτώματα PTSD μετά την επίθεση του 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαλμάν Ρουσντί μίλησε για τη νέα του συλλογή διηγημάτων με τίτλο «The Eleventh Hour», ενώ αναφέρθηκε και στην δολοφονική επίθεση που δέχτηκε το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO
Culture Live 04.11.25

Παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας: Η Λίνα Μενδώνη για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στη Γενική Συνέλευση της UNESCO

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης
Βράβευση 04.11.25

66ο ΦΚΘ: Η Ζωή Σαν Σινεμά, ο «αδικημένος» Μαρσέλ Πανιόλ και ο συγκινητικός Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Η νέα ταινία του Σιλβέν Σομέ Ζωή Σαν Σινεμά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής προχθές στο 66ο ΦΚΘ, αλλά την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
