Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο σε 62χρονο που εγκατέλειψε δύο κουτάβια
Πρόστιμα ύψους άνω των 65.000 ευρώ σε 62χρονο στη Θεσσαλονίκη, που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στην Ασπροβάλτα
Δύο κουτάβια φέρεται να εγκατέλειψε, τον προηγούμενο μήνα, 62χρονος σε περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του άνδρα, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, ενώ βεβαιώθηκαν εις βάρος του πέντε διοικητικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 65.300 ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό, τα κουτάβια – ηλικίας περίπου ενός μηνός – περισυνελέγησαν και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
