Δύο κουτάβια φέρεται να εγκατέλειψε, τον προηγούμενο μήνα, 62χρονος σε περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Αφού ταυτοποίησαν τα στοιχεία του άνδρα, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης προχώρησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς, ενώ βεβαιώθηκαν εις βάρος του πέντε διοικητικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 65.300 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, τα κουτάβια – ηλικίας περίπου ενός μηνός – περισυνελέγησαν και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.