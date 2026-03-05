newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Ενιαία κωδικοποίηση σε φάρμακα και υλικά για έλεγχο στις προμήθειες υγείας
Οικονομία 05 Μαρτίου 2026, 06:00

Ενιαία κωδικοποίηση σε φάρμακα και υλικά για έλεγχο στις προμήθειες υγείας

Προμήθειες με το παλιό σύστημα κωδικοποίησης πρέπει να εξαντληθούν ως το τέλος Ιουνίου ή να κωδικοποιηθούν με το νέο σύστημα

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Μια και ενιαία κωδικοποίηση ξεκινά να λειτουργεί για τα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκευάσματα ειδικής διατροφής, υλικά και υπηρεσίες που προμηθεύεται το σύστημα υγείας μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Η νέα ενιαία κωδικοποίηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Ευρωπαϊκή Ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EMDN) για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εθνική κωδικοποίηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ονοματολογία ή στον ΕΟΦ.

Σε κάθε διαδικασία προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι υποχρεωτική από τις αρχές Φεβρουαρίου η αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό της ενιαίας κωδικοποίησης, στον οποίο κατατάσσεται το προς προμήθεια ιατροτεχνολογικό προϊόν ή η σχετική υπηρεσία. Προϊόντα που έχουν αγοραστεί βάσει της προηγούμενης κωδικοποίησης θα πρέπει να έχουν αξιοποιηθεί ως τις 30 Ιουνίου, διαφορετικά θα πρέπει να ενταχθούν κι αυτά στη νέα κωδικοποίηση.

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση ανανεώνεται σε εξαμηνιαία βάση ή εκτάκτως, εφόσον προκύψει άμεση ανάγκη

Η ενιαία κωδικοποίηση θα συμβάλλει στον έλεγχο των προμηθειών

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με την οποία σκοπός της ενιαίας κωδικοποίησης είναι η υποστήριξη και λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας, ώστε να είναι δυνατή η ενιαία παρακολούθηση, η διαφάνεια στην κατανομή πόρων και η σύγκριση τιμών και ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

Η μεθοδολογία

Η Ενιαία Κωδικοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών κωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα βάσει της ισχύουσας EMDN, σύμφωνα με τον Κανονισμό MDR για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στον Kανονισμό IVDR  για τα in vitro διαγνωστικά, κάνοντας χρήση των κωδικών που προβλέπονται στους δύο κανονισμούς.

Για την κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων που δεν εντάσσονται στην ονοματολογία EMDN, εφαρμόζεται Κωδικοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών με συνεπή μορφή και ιεραρχική δομή κωδικών, με αρχικά ελληνικών κεφαλαίων γραμμάτων που δεν με αντίστοιχα λατινικά γράμματα, δηλαδή: Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω.

Κάθε κωδικός της Ε.Κ. περιλαμβάνει τον ελληνικό όρο, τον αγγλικό όρο, σύντομη περιγραφή και ορισμό. Η κωδικοποίηση EMDN περιλαμβάνει ενδεικτική μετάφραση στα ελληνικά. Επιπλέον, οι  κωδικοί αυτοί καταγράφονται σε βάση δεδομένων, με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε κωδικό, όπως μεταδεδομένα διαχείρισης του κωδικού, σημεία προσοχής κατά τη χρήση, με ειδικές επισημάνσεις, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον κωδικό, για την αποφυγή παρερμηνειών και την εξασφάλιση ορθής και ενιαίας εφαρμογής του και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί σκόπιμη μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ.

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση ανανεώνεται σε εξαμηνιαία βάση ή εκτάκτως, εφόσον προκύψει άμεση ανάγκη, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ, ώστε να εναρμονίζεται με τις εξελίξεις της EMDN και τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΚΑΠΥ και των φορέων υγείας.

Η νέα κωδικοποίηση αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών ακολουθώντας την κωδικοποίηση της EUDAMED (UDI-DI/EUDAMED ID).

Πληροφοριακή υποδομή

Για την υλοποίηση της Ενιαίας Κωδικοποίησης αναπτύσσεται και συντηρείται από την ΕΚΑΠΥ το απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα που θα επιτρέψει την πρόσβαση και χρήση από τους φορείς υγείας.

Η διαχείριση αποτελεί ευθύνη της ΕΚΑΠΥ. Το διαχειριστικό περιβάλλον θα έχει διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης για τη συνολική επιμέλεια της κωδικοποίησης, με λειτουργίες που περιλαμβάνουν την προσθήκη περιγραφών, διόρθωση καταχωρήσεων και μεταφράσεων, καταγραφή αλλαγών, καταγραφή αιτιολογίας τροποποιήσεων, αιτήματα από φορείς και προμηθευτές και κάθε άλλη σκόπιμη λειτουργία.

Παράλληλα θα υπάρχει και μηχανισμός διασύνδεσης (API) με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων υγείας, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα, την εύκολη ενσωμάτωση και την άμεση ενημέρωση των κωδικών στα υπάρχοντα πληροφοριακά τους συστήματα.

Υποχρεώσεις φορέων και προμηθευτών

Οι τεχνικές προδιαγραφές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πρέπει να αναφέρουν τον αντίστοιχο κωδικό της ενιαίας κωδικοποίησης. Η απόδοση ή η επιβεβαίωση του κωδικού για τα είδη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορέων γίνεται αποκλειστικά από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΚΑΠΥ μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για λόγους διασφάλισης ενιαίας κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

Οι προμηθευτές μπορούν να ζητούν νέα κατηγορία ή υποκατηγορία, με αίτημα στην ΕΚΑΠΥ που εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Προϊόντα που τυχόν έχουν προμηθευτεί με προηγούμενη διαδικασία καταχώρησης (κωδικοποίηση) είτε θα τα αναλώσουν με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία και το αργότερο έως τις 30/06/2026, είτε στο πλαίσιο της απογραφής του 2025 θα τα μεταφέρουν στην νέα κωδικοποίηση.

Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
Βloomberg / Marketwatch 04.03.26

Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η οικονομία θα «στενάζει» για πολύ καιρό προειδοποιεί ρεπορτάζ του Μarketwatch. Πιο ψύχραιμη η ανάλυση του Βloomberg, εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
