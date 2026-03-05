Ενιαία κωδικοποίηση σε φάρμακα και υλικά για έλεγχο στις προμήθειες υγείας

Μια και ενιαία κωδικοποίηση ξεκινά να λειτουργεί για τα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκευάσματα ειδικής διατροφής, υλικά και υπηρεσίες που προμηθεύεται το σύστημα υγείας μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Η νέα ενιαία κωδικοποίηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Ευρωπαϊκή Ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EMDN) για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εθνική κωδικοποίηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στην ευρωπαϊκή ονοματολογία ή στον ΕΟΦ.

Σε κάθε διαδικασία προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι υποχρεωτική από τις αρχές Φεβρουαρίου η αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό της ενιαίας κωδικοποίησης, στον οποίο κατατάσσεται το προς προμήθεια ιατροτεχνολογικό προϊόν ή η σχετική υπηρεσία. Προϊόντα που έχουν αγοραστεί βάσει της προηγούμενης κωδικοποίησης θα πρέπει να έχουν αξιοποιηθεί ως τις 30 Ιουνίου, διαφορετικά θα πρέπει να ενταχθούν κι αυτά στη νέα κωδικοποίηση.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με την οποία σκοπός της ενιαίας κωδικοποίησης είναι η υποστήριξη και λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας, ώστε να είναι δυνατή η ενιαία παρακολούθηση, η διαφάνεια στην κατανομή πόρων και η σύγκριση τιμών και ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

Η μεθοδολογία

Η Ενιαία Κωδικοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών κωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα βάσει της ισχύουσας EMDN, σύμφωνα με τον Κανονισμό MDR για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στον Kανονισμό IVDR για τα in vitro διαγνωστικά, κάνοντας χρήση των κωδικών που προβλέπονται στους δύο κανονισμούς.

Για την κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων που δεν εντάσσονται στην ονοματολογία EMDN, εφαρμόζεται Κωδικοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών με συνεπή μορφή και ιεραρχική δομή κωδικών, με αρχικά ελληνικών κεφαλαίων γραμμάτων που δεν με αντίστοιχα λατινικά γράμματα, δηλαδή: Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω.

Κάθε κωδικός της Ε.Κ. περιλαμβάνει τον ελληνικό όρο, τον αγγλικό όρο, σύντομη περιγραφή και ορισμό. Η κωδικοποίηση EMDN περιλαμβάνει ενδεικτική μετάφραση στα ελληνικά. Επιπλέον, οι κωδικοί αυτοί καταγράφονται σε βάση δεδομένων, με πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τον εκάστοτε κωδικό, όπως μεταδεδομένα διαχείρισης του κωδικού, σημεία προσοχής κατά τη χρήση, με ειδικές επισημάνσεις, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον κωδικό, για την αποφυγή παρερμηνειών και την εξασφάλιση ορθής και ενιαίας εφαρμογής του και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί σκόπιμη μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ.

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση ανανεώνεται σε εξαμηνιαία βάση ή εκτάκτως, εφόσον προκύψει άμεση ανάγκη, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ, ώστε να εναρμονίζεται με τις εξελίξεις της EMDN και τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΚΑΠΥ και των φορέων υγείας.

Η νέα κωδικοποίηση αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών ακολουθώντας την κωδικοποίηση της EUDAMED (UDI-DI/EUDAMED ID).

Πληροφοριακή υποδομή

Για την υλοποίηση της Ενιαίας Κωδικοποίησης αναπτύσσεται και συντηρείται από την ΕΚΑΠΥ το απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα που θα επιτρέψει την πρόσβαση και χρήση από τους φορείς υγείας.

Η διαχείριση αποτελεί ευθύνη της ΕΚΑΠΥ. Το διαχειριστικό περιβάλλον θα έχει διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης για τη συνολική επιμέλεια της κωδικοποίησης, με λειτουργίες που περιλαμβάνουν την προσθήκη περιγραφών, διόρθωση καταχωρήσεων και μεταφράσεων, καταγραφή αλλαγών, καταγραφή αιτιολογίας τροποποιήσεων, αιτήματα από φορείς και προμηθευτές και κάθε άλλη σκόπιμη λειτουργία.

Παράλληλα θα υπάρχει και μηχανισμός διασύνδεσης (API) με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων υγείας, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα, την εύκολη ενσωμάτωση και την άμεση ενημέρωση των κωδικών στα υπάρχοντα πληροφοριακά τους συστήματα.

Υποχρεώσεις φορέων και προμηθευτών

Οι τεχνικές προδιαγραφές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πρέπει να αναφέρουν τον αντίστοιχο κωδικό της ενιαίας κωδικοποίησης. Η απόδοση ή η επιβεβαίωση του κωδικού για τα είδη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορέων γίνεται αποκλειστικά από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΚΑΠΥ μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για λόγους διασφάλισης ενιαίας κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

Οι προμηθευτές μπορούν να ζητούν νέα κατηγορία ή υποκατηγορία, με αίτημα στην ΕΚΑΠΥ που εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Προϊόντα που τυχόν έχουν προμηθευτεί με προηγούμενη διαδικασία καταχώρησης (κωδικοποίηση) είτε θα τα αναλώσουν με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία και το αργότερο έως τις 30/06/2026, είτε στο πλαίσιο της απογραφής του 2025 θα τα μεταφέρουν στην νέα κωδικοποίηση.