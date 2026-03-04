Ανδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αστυνομικού το 1991 εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Μπίλι Κιρς, 53 ετών, εκτελέστηκε με τη χρήση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κι ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:24 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:24 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα (στη φωτογραφία από Florida Department of Corrections/fox13news.com, επάνω, ο Μπίλι Κιρς).

Ο Μπίλι Κιρς, στα 18 του, είχε δολοφονήσει αστυνομικό με το υπηρεσιακό όπλο του

Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς. Τρεις έγιναν στη Φλόριντα. Ολες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Τότε δεκαοκτώ ετών, ο Μπίλι Κιρς τραυμάτισε θανάσιμα αστυνομικό με το υπηρεσιακό όπλο του τελευταίου κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας τον Ιανουάριο του 1991.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.

Μέθοδοι εκτέλεσης

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις — Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια — εφαρμόζεται μορατόριουμ, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

