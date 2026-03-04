Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-26: Πήρε το ντέρμπι και «αγκάλιασε» την πρωτιά και το πλεονέκτημα!

Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας της ΑΕΚ στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Handball Premier με 32-26 και εάν νικήσει τον ΑΣΕ Δούκα, στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 14η αγωνιστική, θα είναι μόνος πρώτος, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Κορυφαίοι για τους Κυπελλούχους οι Σάββας και Κανέτε, οι οποίοι έκαναν σπουδαίο παιχνίδι και συνέβαλαν τα μέγιστα για τη νίκη της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Μια πολύ σπουδαία εμφάνιση από τους Ερυθρόλευκους, που ανέβασαν ταχύτατα στα τελευταία λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στα πρώτα λεπτά (1-1, 3-3) του παιχνιδιού, αλλά ο Ολυμπιακός πάτησε… γκάζι και προηγήθηκε με 7-4 και λίγο αργότερα με 13-11, ενώ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 14-12.

Η Ένωση μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά μείωσε σε 16-15 και λίγο αργότερα με ένα σερί 3-0 γύρισε τούμπα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 18-16. Σε εκείνο το σημείο οι Ερυθρόλευκοι, όμως, αντέδρασαν. Μείωσαν σε 18-19 και στη συνέχεια πέρασαν μπροστά με 22-21.

Με τη ορμή και ψυχολογία έκαναν το 25-22 και έκαναν σημαντικό βήμα για να πάρουν τον αγώνα, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να φτάνει στο 32-26 και να παίρνει μια σπουδαία νίκη.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 7-4, 9-7, 13-11, 14-12 (ημ.), 16-15, 16-18, 18-19, 22-21, 25-22, 32-26

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στη Handball Premier

Βριλήσσια – Κιλκίς 37-25

Δούκας – Ζαφειράκης 27-26

Ιωνικός – Διομήδης 24-26

Δράμα – Φερώνας 41-25

ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός 39-32

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-26

Η βαθμολογία της Handball Premier

AEK 33

Ολυμπιακός 32 *

ΠΑΟΚ 32

Ιωνικός ΝΦ 24

Διομήδης 18

Δράμα 17

Αθηναϊκός 17

Κιλκίς 16

Ζαφειράκης 13

Βριλήσσια 11

Δούκας 11*

Φέρωνας 2

*ματς λιγότερο