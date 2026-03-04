Το «τρομακτικό» πρόγραμμα της Νιούκαστλ: Δίνει 6 σπουδαία ματς σε 19 μέρες (pic)

Η Νιούκαστλ μετά την περσινή εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε και της εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, φέτος παίζει κάθε 3-4 μέρες κατά βάση και έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα.

Η άνετη πρόκριση επί της Καραμπάγκ στα play off του Champions League και η παρουσία στους «16» της διοργάνωσης της έφερε έναν από τους πιο δυνατούς αντιπάλους, καθώς θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί τους «μπλαουγκράνα».

Το κακό για τις «καρακάξες» είναι όμως πως τα παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα πέφτουν πάνω σε όλα τα ντέρμπι που έχει στην Αγγλία η Νιούκαστλ με αποτέλεσμα να έχει ένα από τα πιο δύσκολα προγράμματα που είχε στην ιστορία της.

Οι «καρακάξες» θα έχουν να παίξουν μέσα σε 19 μέρες 6 ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις, σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι απλά… φωτιά, αλλά πιθανότατα ο πιο δύσκολος μήνας… ever.

Συγκεκριμένα, η Νιούκαστλ έχει κατά σειρά να παίξει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League, εν συνεχεία με τη Μάντσεστερ Σίτι για το FA Cup και τρεις μέρες αργότερα το πρώτο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ενδιάμεσα στα δύο ματς με την Μπάρτσα θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι για το πρωτάθλημα και θα κλείσει στις 22 Μαρτίου με το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Σάντερλαντ για την Premier League, με τις δύο ομάδες να έχουν μεγάλη «έχθρα».

Δείτε το πρόγραμμα της Νιούκαστλ τον Μάρτιο: