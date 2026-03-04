Λουτσέσκου: «Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους»

Το πέναλτι που ανακάλυψαν Φωτιάς και Τζήλος για το 2-1 άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να τονίζει στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι πως και τα δύο πέναλτι που πήρε η ομάδα του ήταν καθαρά.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.

Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».