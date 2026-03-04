sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Οι φοβεροί και τρομεροί Σπερς σάρωσαν τα βραβεία του μήνα στο ΝΒΑ (pic, vid)
Μπάσκετ 04 Μαρτίου 2026, 10:15

Οι φοβεροί και τρομεροί Σπερς σάρωσαν τα βραβεία του μήνα στο ΝΒΑ (pic, vid)

Ο Φεβρουάριος αποδείχθηκε ο τέλειος μήνας για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με αποτέλεσμα να σαρώσουν τα βραβεία και να κάνουν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Ο Φεβρουάριος ολοκληρώθηκε και το ΝΒΑ αποφάσισε να απονείμει τα βραβεία του μήνα, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να είναι η ομάδα που… σάρωσε στη Δυτική Περιφέρεια, μετά και την ξέφρενη πορεία τους παραμένοντας αήττητοι τις 28 αυτές μέρες με ρεκόρ 11-0!

Έτσι, ήρθαν και τα βραβεία για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους. Συγκεκριμένα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε ο παίκτης του μήνα και ο καλύτερος αμυντικός για τον Φεβρουάριο, με τον Ντίλαν Χάρπερ να είναι ο κορυφαίος νέος παίκτης του μήνα, ενώ ο Μιτς Τζόνσον πήρε το βραβείο για τον προπονητή του μήνα.

Η τρίτη φορά και το μοναδικό επίτευγμα των Σπερς

Αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που μία ομάδα σαρώνει όλα τα διαθέσιμα βραβεία, με τους Τορόντο Ράπτορς το 2007 (Κρις Μπος, Αντρέα Μπαρνιάνι, Σαμ Μίτσελ) και Νιου Γιορκ Νικς το 2013 (Καρμέλο Άντονι, Κρις Κόουπλαντ, Μάικ Γούντσον) να είναι οι άλλες δύο.

YouTube thumbnail

Βέβαια τότε τα βραβεία ήταν τρία (καλύτερος παίκτης, καλύτερος νέος παίκτης, καλύτερος προπονητής), ενώ πλέον είναι τέσσερα αφού από πέρσι έχει προστεθεί και αυτό του καλύτερου αμυντικού. Έτσι τα «σπιρούνια» είναι πια η πρώτη ομάδα στην ιστορία της λίγκας που τα… μαζεύει όλα.

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.03.26
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;
Woman 04.03.26

Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Σύνταξη
