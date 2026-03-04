Οι φοβεροί και τρομεροί Σπερς σάρωσαν τα βραβεία του μήνα στο ΝΒΑ (pic, vid)

Ο Φεβρουάριος ολοκληρώθηκε και το ΝΒΑ αποφάσισε να απονείμει τα βραβεία του μήνα, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να είναι η ομάδα που… σάρωσε στη Δυτική Περιφέρεια, μετά και την ξέφρενη πορεία τους παραμένοντας αήττητοι τις 28 αυτές μέρες με ρεκόρ 11-0!

Έτσι, ήρθαν και τα βραβεία για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους. Συγκεκριμένα, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε ο παίκτης του μήνα και ο καλύτερος αμυντικός για τον Φεβρουάριο, με τον Ντίλαν Χάρπερ να είναι ο κορυφαίος νέος παίκτης του μήνα, ενώ ο Μιτς Τζόνσον πήρε το βραβείο για τον προπονητή του μήνα.

The San Antonio Spurs swept all four Western Conference monthly awards for February: Victor Wembanyama (Player & Defensive Player), Dylan Harper (Rookie), and Mitch Johnson (Coach). While Defensive Player of the Month is only in its second season, this marks just the third time… https://t.co/ax2LXGQrA0 — NBA History (@NBAHistory) March 3, 2026

Η τρίτη φορά και το μοναδικό επίτευγμα των Σπερς

Αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που μία ομάδα σαρώνει όλα τα διαθέσιμα βραβεία, με τους Τορόντο Ράπτορς το 2007 (Κρις Μπος, Αντρέα Μπαρνιάνι, Σαμ Μίτσελ) και Νιου Γιορκ Νικς το 2013 (Καρμέλο Άντονι, Κρις Κόουπλαντ, Μάικ Γούντσον) να είναι οι άλλες δύο.

Βέβαια τότε τα βραβεία ήταν τρία (καλύτερος παίκτης, καλύτερος νέος παίκτης, καλύτερος προπονητής), ενώ πλέον είναι τέσσερα αφού από πέρσι έχει προστεθεί και αυτό του καλύτερου αμυντικού. Έτσι τα «σπιρούνια» είναι πια η πρώτη ομάδα στην ιστορία της λίγκας που τα… μαζεύει όλα.