ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική δομικής αντιπολίτευσης και θεσμικότητα στα εθνικά

Μπορεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να «μονοπωλούν» την δημόσια πολιτική συζήτηση, ωστόσο η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να «στριμώξει» την κυβέρνηση συνολικά. Η στρατηγική που έχει εκπονήσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ακούει στο όνομα «πολυθεματική και δομική αντιπολίτευση».

Παρά την πραγματική ανησυχία που προκαλούν στην παράταξη οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, στελέχη του Κινήματος διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την κυβέρνηση να δραπετεύσει από τις ευθύνες της για τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της.

Ο Ανδρέας και η δομική αντιπολίτευση

Η δομική αντιπολίτευση δεν αποτελεί μια καινούρια «εφεύρεση» για το ΠΑΣΟΚ. Έχει τις ρίζες της στην τακτική που ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά την εκλογική ήττα του 1990 από τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην πράξη, το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, «μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση σε κάθε πεδίο. Ταυτόχρονα όμως, περιλαμβάνει τεκμηριωμένες κυβερνητικές προτάσεις που κινούνται στον αντίποδα των προτεραιοτήτων του Μεγάρου Μαξίμου και της ΝΔ.

Συνέχεια στο «πρέσινγκ»

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελε να στείλει λάθος μηνύματα. Και μπορεί η χθεσινή συνάντηση Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη να αποτελούσε μία κίνηση θεσμικότητας και σοβαρότητας σε σχέση με τα εθνικά θέματα, όπως την χαρακτήρισαν, ωστόσο, άφεση αμαρτιών στη δεξιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να δοθεί.

Εξ ου και η επίθεση του Κώστα Τσουκαλά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για τα ζητήματα διαφθοράς. Ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «κόλαφο» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Συγκεκριμένα, οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει τα 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει σε πρώτο πλάνο, με την πρόταση για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου να βρίσκεται προ των πυλών.

Το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» του Ανδρουλάκη

Για την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική- Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό».

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός που έχει εκπονήσει το ΠΑΣΟΚ για την αντιπλημμυρική αποσυμφόρηση της Αττικής. Αυτός ο σχεδιασμός βασίζεται σε ένα ενιαίο master-plan αντιπλημμυρικής προστασίας με βάση τη λεκάνη απορροής, που θα αφορά το σύνολο της Αττικής.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες δεν έπεσε από τον ουρανό. Αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης για το κυκλοφοριακό στην Αττική και σχετίζεται άμεσα με δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος αφορά την εκλογική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ στην Αττική δεδομένου ότι η εμβέλεια του κόμματος σε αυτή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για την ηγεσία του Κινήματος. Η δεύτερη σχετίζεται με τη στρατηγική της δομικής και πολυθεματικής αντιπολίτευσης: Από τη μία πλευρά συγκροτημένη αποδόμηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και από την άλλη, προβολή μίας συνολικής κυβερνητικής πρότασης που δίνει λύσεις.

Οι 3 προτεραιότητες στα εθνικά

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, η αξιωματική αντιπολίτευση θα ακολουθήσει τη θεσμική οδό, θέτοντας όμως συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κινήσεις που εκτιμά ότι πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Άλλωστε, οι 3 προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο τέθηκαν επί τάπητος και κατά την 40λεπτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στη Βουλή. Η πρώτη αφορά τη στήριξη της Κύπρου. Η δεύτερη έχει ως προμετωπίδα την αποφυγή κάθε σεναρίου εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο των ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Τέλος, η τρίτη σχετίζεται με την ανάγκη προσήλωσης της χώρας στο Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση με διπλωματικά μέσα.