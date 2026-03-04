Φρικτό θάνατο βρήκε ένας 73χρονος Βρετανός που ζούσε σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη, όταν κατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών που εκτελούσε στο αμπέλι του βρέθηκε παγιδευμένος στη φρέζα που χρησιμοποιούσε.

Ο 73χρονος χτυπήθηκε από τα μαχαίρια της φρέζας όταν αυτή γύρισε ανεξέλεγκτα

Το μηχάνημα φέρεται ξέφυγε με κάποιον τρόπο από τον έλεγχο του 73χρονου και να ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας.

Τον άτυχο άνδρα, που ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά.