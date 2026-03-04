Νεκρός εντοπίστηκε ένας 20χρονος φοιτητής σήμερα το πρωί, Τετάρτη (04/03), στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, στα Ιωάννινα.

Στις 07.30 περίπου το πρωί η αστυνομία ενημερώθηκε από φύλακα για άτομο που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το κτίριο του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του 20χρονου προήλθε από πτώση.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, οι πρώτες ενδείξεις της αστυνομίας παραπέμπουν σε αυτοχειρία.