Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη – Έπεσε από μεγάλο ύψος
20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη - Πρόγνωση ανά περιοχή
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 20χρονος φοιτητής σήμερα το πρωί, Τετάρτη (04/03), στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, στα Ιωάννινα.
Στις 07.30 περίπου το πρωί η αστυνομία ενημερώθηκε από φύλακα για άτομο που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το κτίριο του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Άμεσα έσπευσε στο σημείο η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του 20χρονου προήλθε από πτώση.
Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, οι πρώτες ενδείξεις της αστυνομίας παραπέμπουν σε αυτοχειρία.
- Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
- Τελειώνουν τα τρόφιμα στον Κόλπο λόγω Ορμούζ
- Ραγκούσης και Ματζουράνης: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν» – Υπέρ της αποστολής και του ελληνικού στρατού στην Κύπρο
- Οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια στο Δήμο Σερβίων
- Τι γίνεται με Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ και τι… ακολουθεί το καλοκαίρι
- Ηλίας Βενέζης: Ο χρηστός, ο ακέραιος Τζάρτζανος
- Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις