Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Έκρηξη σημειώθηκε, έπειτα από πιθανό πλήγμα, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, σύμφωνα με το Reuters, αλλά και το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλούνται πηγές και μάρτυρες.

Μετά την έκρηξη σημειώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με το CNN, η επίθεση φέρεται ότι έγινε από ιρανικά drones. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στη χώρα έχουν κληθεί να «προσφύγουν αμέσως σε κάποιο καταφύγιο».

US Embassy in Riyadh.. pic.twitter.com/mOuS5YO9K8 — Iran Military Daily (@Iranmilitary24) March 2, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ανακοίνωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθούν «περιορισμένη» φωτιά και μικρές υλικές ζημιές.

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Subject: Security Alert – Shelter in Place – U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026) Location: Saudi Arabia Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

Μαρτυρίες

«Άκουσα δύο εκρήξεις και σύννεφο καπνοί υψώθηκε πάνω από την συνοικία», δήλωσε ένας κάτοικος που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν καθώς το Ιράν συνέχιζε την εκστρατεία του εναντίον κρατών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, με κύματα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πλήγματα έχει δεχθεί και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ από drones. Σύμφωνα με διπλωμάτες το κτίριο έχει υποστεί ζημιές.