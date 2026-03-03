Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Με τις ενώσεις προέδρων κοινοτήτων νομών Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων και Αρκαδίας για τα ζητήματα του νέου κώδικα δήμων συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης, 3 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, ώστε να μπορούν να ασκούν συγκεκριμένες, θεσμοθετημένες αρμοδιότητες.
Ξεχωριστή κάλπη για τις κοινότητες προκρίνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
«Είστε πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη. Είναι θέμα και δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας η ενίσχυση του βαθμού που είναι πολύ κοντά στην ελληνική περιφέρεια. Τώρα, όμως, έχουμε μια εξέλιξη, έναν κώδικα που φέρει η κυβέρνηση για τους δήμους που όμως δεν εμπεριέχει στοιχεία που είναι ζωτικά για την ενίσχυσή σας» σημείωσε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θεωρεί ότι πρέπει να επανέλθει η ξεχωριστή κάλπη στις κοινότητες αλλά εξηγώντας ότι δεν μιλά για τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Πρέπει να υποστηρίξουμε την ελληνική ύπαιθρο και εσείς έχετε έναν κρίσιμο ρόλο να διατελέσετε. Για αυτό πιστεύω ότι στον κώδικα αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα αιτήματά σας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη συνάντηση παρέστησαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών Πάρις Κουκουλόπουλος, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.
