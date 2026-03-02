Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ, με τα αντίπαλα κόμματα να εντείνουν τις προσπάθειές τους και την προσωρινή πρωθυπουργό Σουσίλα Κάρκι να απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να διατηρήσουν την ειρήνη.

Η χώρα των Ιμαλαΐων καλείται να εκλέξει νέο κοινοβούλιο, σε μια αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική για τη σταθερότητα και τη μελλοντική της πορεία.

Οι εκλογές της Πέμπτης θα αναδείξουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, αντικαθιστώντας την προσωρινή κυβέρνηση που κυβερνά μετά την αιματηρή εξέγερση του Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 77 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το πολιτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, ενώ οι πληγές από τις πρόσφατες ταραχές δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.

The old order in Nepal seems willing to unite to fend off newcomers, but many hope the upcoming election will usher in a new generation of leaders, writes Bibek Bhandari. https://t.co/SkVSxjIKsy — Foreign Policy (@ForeignPolicy) February 27, 2026

Έκκληση για συμμετοχή και ηρεμία

Σε τηλεοπτικό της μήνυμα, η Κάρκι – πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της δημοκρατίας.

«Για να προχωρήσει η χώρα στον δρόμο της πολιτικής σταθερότητας και της ευημερίας, όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να συμμετάσχουν», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν ακόμη και αν χρειαστεί να αφήσουν άλλες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση για την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης. Περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως «πολύπλοκη, ευαίσθητη και δύσκολη», επισημαίνοντας ότι βασική αποστολή της μεταβατικής κυβέρνησης ήταν να οδηγήσει τη χώρα από τη βίαιη αναταραχή σε μια συνταγματική και ειρηνική κανονικότητα.

Νέες γενιές στο προσκήνιο

Η προεκλογική περίοδος δύο εβδομάδων ανέδειξε ένα κύμα νεότερων υποψηφίων που φιλοδοξούν να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Από τους περισσότερους από 3.400 υποψηφίους που διεκδικούν έδρα μέσω άμεσης ψηφοφορίας, περίπου το 40% είναι κάτω των 35 ετών — ένα εντυπωσιακό ποσοστό για τα δεδομένα της χώρας.

Σχεδόν 19 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν, εκ των οποίων 800.000 αναμένεται να ασκήσουν για πρώτη φορά το εκλογικό τους δικαίωμα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αριθμεί 275 έδρες: 165 εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία και 110 μέσω αναλογικής εκπροσώπησης.

Η ενισχυμένη παρουσία νέων υποψηφίων αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στο «κατεστημένο» των βετεράνων πολιτικών που κυριαρχούν εδώ και δύο δεκαετίες. Τα βασικά αιτήματα περιστρέφονται γύρω από την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Η μάχη των μεγάλων ονομάτων

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης παραμένει ο Σάρμα Όλι, ο 74χρονος μαρξιστής ηγέτης και πρόεδρος του Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), ο οποίος ανατράπηκε από την πρωθυπουργία πέρυσι. Ο ίδιος αποδίδει τη βία που οδήγησε στην απομάκρυνσή του σε «αναρχικές δυνάμεις», αρνούμενος ότι είχε διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολήσουν διαδηλωτές.

Στην εκλογική περιφέρεια Jhapa-5, που έχει μετατραπεί σε πεδίο-κλειδί, ο Όλι αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση από τον 35χρονο πρώην δήμαρχο του Κατμαντού Μπαλέντρα Σαζ ευρύτερα γνωστό ως Balen.

Ο Σαχ που προέρχεται από το Rastriya Swatantra Party, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της πολιτικής αλλαγής που προωθεί η νεολαία.

«Το νούμερο ένα αίτημα της Γενιάς Ζ είναι η καλή διακυβέρνηση», έχει δηλώσει, επισημαίνοντας τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς στη χώρα. Η υποψηφιότητά του αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση μέρους του εκλογικού σώματος προς νέα, αντισυστημικά πρόσωπα.

Η πρόκληση για το Νεπαλέζικο Κογκρέσο

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Γκάγκαν Θάπα, νέος επικεφαλής του ιστορικού Nepali Congress. Σε ηλικία 49 ετών, ο Θάπα επιχειρεί να δώσει νέο στίγμα στο παλαιότερο κόμμα της χώρας, μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη να τερματιστεί το «κλαμπ των ηλικιωμένων» που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή.

Προβάλλει τον εαυτό του ως τον «σωστό συνδυασμό ενέργειας και εμπειρίας», επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παράδοση και την ανανέωση.

Η ηγεσία του κόμματος από τον Ιανουάριο σηματοδοτεί μια προσπάθεια ανασύνταξης απέναντι τόσο στους κομμουνιστές όσο και στα νεότερα πολιτικά σχήματα.

Εκλογές χωρίς ξεκάθαρο φαβορί

Η τελευταία ημέρα της εκστρατείας συμπίπτει με τους εορτασμούς του Holi, του ινδουιστικού φεστιβάλ των χρωμάτων, με ορισμένους υποψηφίους να συνδυάζουν τις πολιτικές τους συγκεντρώσεις με εορταστικές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, παρά τον έντονο προεκλογικό παλμό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι η ανάγκη για συνεργασίες και εύθραυστες συμμαχίες — μια εξέλιξη που ενδέχεται να παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα.

Σε μια χώρα που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της βίας και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, το αποτέλεσμα της κάλπης δεν θα κρίνει μόνο ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και αν το Νεπάλ μπορεί να εδραιώσει μια νέα εποχή σταθερότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής ωριμότητας.