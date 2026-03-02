newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 14:45

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ, με τα αντίπαλα κόμματα να εντείνουν τις προσπάθειές τους και την προσωρινή πρωθυπουργό Σουσίλα Κάρκι να απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να διατηρήσουν την ειρήνη.  

Η χώρα των Ιμαλαΐων καλείται να εκλέξει νέο κοινοβούλιο, σε μια αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική για τη σταθερότητα και τη μελλοντική της πορεία. 

Οι εκλογές της Πέμπτης θα αναδείξουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, αντικαθιστώντας την προσωρινή κυβέρνηση που κυβερνά μετά την αιματηρή εξέγερση του Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 77 άνθρωποι. 

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το πολιτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο, ενώ οι πληγές από τις πρόσφατες ταραχές δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. 

Έκκληση για συμμετοχή και ηρεμία 

Σε τηλεοπτικό της μήνυμα, η Κάρκι – πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου – υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της δημοκρατίας.  

«Για να προχωρήσει η χώρα στον δρόμο της πολιτικής σταθερότητας και της ευημερίας, όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να συμμετάσχουν», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν ακόμη και αν χρειαστεί να αφήσουν άλλες υποχρεώσεις. 

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση για την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης. Περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως «πολύπλοκη, ευαίσθητη και δύσκολη», επισημαίνοντας ότι βασική αποστολή της μεταβατικής κυβέρνησης ήταν να οδηγήσει τη χώρα από τη βίαιη αναταραχή σε μια συνταγματική και ειρηνική κανονικότητα. 

Νέες γενιές στο προσκήνιο 

Η προεκλογική περίοδος δύο εβδομάδων ανέδειξε ένα κύμα νεότερων υποψηφίων που φιλοδοξούν να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Από τους περισσότερους από 3.400 υποψηφίους που διεκδικούν έδρα μέσω άμεσης ψηφοφορίας, περίπου το 40% είναι κάτω των 35 ετών — ένα εντυπωσιακό ποσοστό για τα δεδομένα της χώρας. 

Σχεδόν 19 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν, εκ των οποίων 800.000 αναμένεται να ασκήσουν για πρώτη φορά το εκλογικό τους δικαίωμα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αριθμεί 275 έδρες: 165 εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία και 110 μέσω αναλογικής εκπροσώπησης. 

Η ενισχυμένη παρουσία νέων υποψηφίων αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στο «κατεστημένο» των βετεράνων πολιτικών που κυριαρχούν εδώ και δύο δεκαετίες. Τα βασικά αιτήματα περιστρέφονται γύρω από την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την αναζωογόνηση της οικονομίας. 

Ο Μπαλεντρά Σαχ, ράπερ που έγινε πολιτικός και υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Rastriya Swatantra (RSP), χτυπά ένα κουδούνι, το σύμβολο του κόμματος, καθώς συμμετέχει σε προεκλογική εκστρατεία στο Κίρτιπουρ, Κατμαντού, Νεπάλ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η μάχη των μεγάλων ονομάτων 

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης παραμένει ο Σάρμα Όλι, ο 74χρονος μαρξιστής ηγέτης και πρόεδρος του Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), ο οποίος ανατράπηκε από την πρωθυπουργία πέρυσι. Ο ίδιος αποδίδει τη βία που οδήγησε στην απομάκρυνσή του σε «αναρχικές δυνάμεις», αρνούμενος ότι είχε διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολήσουν διαδηλωτές. 

Στην εκλογική περιφέρεια Jhapa-5, που έχει μετατραπεί σε πεδίο-κλειδί, ο Όλι αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση από τον 35χρονο πρώην δήμαρχο του Κατμαντού Μπαλέντρα Σαζ ευρύτερα γνωστό ως Balen.  

Ο Σαχ που προέρχεται από το Rastriya Swatantra Party, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της πολιτικής αλλαγής που προωθεί η νεολαία. 

«Το νούμερο ένα αίτημα της Γενιάς Ζ είναι η καλή διακυβέρνηση», έχει δηλώσει, επισημαίνοντας τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς στη χώρα. Η υποψηφιότητά του αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση μέρους του εκλογικού σώματος προς νέα, αντισυστημικά πρόσωπα. 

Η πρόκληση για το Νεπαλέζικο Κογκρέσο 

Στο προσκήνιο βρίσκεται και ο Γκάγκαν Θάπα, νέος επικεφαλής του ιστορικού Nepali Congress. Σε ηλικία 49 ετών, ο Θάπα επιχειρεί να δώσει νέο στίγμα στο παλαιότερο κόμμα της χώρας, μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη να τερματιστεί το «κλαμπ των ηλικιωμένων» που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή. 

Προβάλλει τον εαυτό του ως τον «σωστό συνδυασμό ενέργειας και εμπειρίας», επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παράδοση και την ανανέωση.  

Η ηγεσία του κόμματος από τον Ιανουάριο σηματοδοτεί μια προσπάθεια ανασύνταξης απέναντι τόσο στους κομμουνιστές όσο και στα νεότερα πολιτικά σχήματα. 

Εκλογές χωρίς ξεκάθαρο φαβορί

Η τελευταία ημέρα της εκστρατείας συμπίπτει με τους εορτασμούς του Holi, του ινδουιστικού φεστιβάλ των χρωμάτων, με ορισμένους υποψηφίους να συνδυάζουν τις πολιτικές τους συγκεντρώσεις με εορταστικές εκδηλώσεις. 

Ωστόσο, παρά τον έντονο προεκλογικό παλμό, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι η ανάγκη για συνεργασίες και εύθραυστες συμμαχίες — μια εξέλιξη που ενδέχεται να παρατείνει την πολιτική αβεβαιότητα. 

Σε μια χώρα που προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της βίας και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, το αποτέλεσμα της κάλπης δεν θα κρίνει μόνο ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και αν το Νεπάλ μπορεί να εδραιώσει μια νέα εποχή σταθερότητας, διαφάνειας και δημοκρατικής ωριμότητας. 

 

Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Εκρήξεις στην Τεχεράνη και χτύπημα σε κτίριο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 14:37

Εκρήξεις στην Τεχεράνη και χτύπημα σε κτίριο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
Λίβανος 02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
