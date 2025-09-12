Ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Παουντέλ, διέλυσε το βράδυ Παρασκευής (12/9) το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, είχε ορκιστεί νωρίτερα πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτή την εβδομάδα, έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα κατά της διαφθοράς.

Η 73χρονη Κάρκι είναι η μόνη γυναίκα που έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι πιο φονικές ταραχές μετά το 2008

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν την Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπινόντ Γκιμίρε δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ των νεκρών αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται 21 διαδηλωτές, εννέα κρατούμενοι, τρεις αστυνομικοί και 18 άλλοι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γκιμίρε προσέθεσε ότι περισσότεροι από 12.500 κρατούμενοι, που δραπέτευσαν από διάφορες φυλακές σε όλη τη χώρα, παραμένουν φυγάδες. «Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν – μερικοί έχουν συλληφθεί ξανά, 12.533 παραμένουν ελεύθεροι», όπως είπε.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται κρατούμενοι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά τη δραπέτευσή τους σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας του Νεπάλ.