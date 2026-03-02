ΗΠΑ: Παραδέχονται ότι συνετρίβησαν τρία αμερικανικά μαχητικά και λένε ότι τα κατέρριψε κατά λάθος το Κουβέιτ
Επιβεβαιώνεται από τις ΗΠΑ ότι καταρρίφθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη τους στο Κουβέιτ
- Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
- Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση
- «Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
- Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για τα ζευγάρια – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F15 που εκτελούσαν πτήση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM).
Και τα έξι μέλη του πληρώματος πραγματοποίησαν ασφαλή εκτίναξη, διακομίσθηκαν με ασφάλεια και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.
Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Η στιγμή που καταρρίπτονται αμερικανικά αεροσκάφη
Βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που συντρίβονται μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στο Κουβέιτ.
Un avion de luptă american s-a prăbușit în Kuweit după ce pilotul său s-a catapultat, a anunțat ministrul Apărării din țara respectivă. pic.twitter.com/OdvY5XVTGa
— Emanuel Ciocu (@ECiocu) March 2, 2026
🇺🇸 Un F-15 de l’Us Air Force s’est écrasé au Kuweit après avoir été touché par un missile.
✈ Le pilote a pu s’éjecter avant l’impact.
📹 Inconnu#newsaviationfr #newsaviation #usarmy #iran #kuwait pic.twitter.com/FX7JS1RMjC
— News Aviation (@newsaviationfr) March 2, 2026
Νωρίτερα κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν στήλη καπνού να υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή.
Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.
Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.
- ΗΠΑ: Παραδέχονται ότι συνετρίβησαν τρία αμερικανικά μαχητικά και λένε ότι τα κατέρριψε κατά λάθος το Κουβέιτ
- Ιράν προς αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026: Το Ιράκ φαβορί για την αντικατάσταση
- Πρέβεζα: Αναβαθμίζεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης
- Συνεργασία Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών με το τον Δήμο Παγγαίου
- Βίκυ Παπαδοπούλου: Γέννησε πριν λίγες ημέρες – Το φύλο του νεογέννητου
- Νετανιάχου: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το γραφείο του
- Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
- Μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων στο Ιράν την ώρα των βομβαρδισμών – Χάκερ της Τεχεράνης ετοιμάζονται για αντίποινα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις