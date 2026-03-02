Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F15 που εκτελούσαν πτήση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM).

Και τα έξι μέλη του πληρώματος πραγματοποίησαν ασφαλή εκτίναξη, διακομίσθηκαν με ασφάλεια και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident. Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Η στιγμή που καταρρίπτονται αμερικανικά αεροσκάφη

Βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που συντρίβονται μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στο Κουβέιτ.

Un avion de luptă american s-a prăbușit în Kuweit după ce pilotul său s-a catapultat, a anunțat ministrul Apărării din țara respectivă. pic.twitter.com/OdvY5XVTGa — Emanuel Ciocu (@ECiocu) March 2, 2026

🇺🇸 Un F-15 de l’Us Air Force s’est écrasé au Kuweit après avoir été touché par un missile. ✈ Le pilote a pu s’éjecter avant l’impact. 📹 Inconnu#newsaviationfr #newsaviation #usarmy #iran #kuwait pic.twitter.com/FX7JS1RMjC — News Aviation (@newsaviationfr) March 2, 2026

Νωρίτερα κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν στήλη καπνού να υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή.

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.