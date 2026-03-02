Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»
Ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι αρκετά ααμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνετρίβησαν. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν πιλότο να εκτινάσσεται. Ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι όλοι οι πιλότοι είναι σώοι. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.
Footage shows an F-15 crashing west of Al Jahra, Kuwait. Cause (malfunction vs. shoot-down) is currently unknown. Both pilots apppear to have ejected and survived. Geolocated the crash site geolocated to west of Al Jahra in Kuwait (see tweets below). pic.twitter.com/KXR9NAFhqg
— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 2, 2026
Kuveyt’te bir savaş uçağı düştü. #560ABD #saldırı #HürmüzBoğazı #THM #عاجل_الان pic.twitter.com/EObToGLf5n
— THM (@tekhabermerkezi) March 2, 2026
Καπνοί στην περιοχή που βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία
Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.
Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.
Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τη φερόμενη περιοχή να έχει γεμίσει με καπνούς. Τα βίντεο αυτά δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.
American interests in Kuweit burn now. pic.twitter.com/OEUJ3SfCVV
— Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».
Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, όπως και δεκάδες άμαχοι η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.
