Ιράν: Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 01:50

Ιράν: Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ

Επειτα από τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, ξέσπασαν στο Πακιστάν διαδηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι.

Σύνταξη
Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο Πακιστάν, στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυρίως όταν συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη χώρα (στη φωτογραφία του Reuters/Shakil Adil, επάνω, κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από τα φέρετρα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι).

Στο Καράτσι, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες εκατοντάδες διαδηλωτές να αποπειρώνται εισβολή στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Καράτσι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ως χθες βράδυ.

Τουλάχιστον εννιά από τα θύματα σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα νοσοκομείων εν γνώσει του AFP.

Οι αρχές στην επαρχία Σιντ, όπου υπάγεται η μεγαλούπολη, διέταξαν να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Χθες το πρωί, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο του περιβόλου και έσπασαν παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης, με κάποιους να λένε πως είχαν πρόθεση να το πυρπολήσουν, προτού επέμβει η αστυνομία.

Στην πόλη Γκίλγκιτ (βόρεια), τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στις οποίες υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματισμοί, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο Ζαχίρ Σα.

«Λακέδες των ΗΠΑ»

Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κάπου 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγουμένη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Σκαρντού (βόρεια), διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη (ανατολικά).

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε χθες ότι η δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης (…) και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για τον μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, είπε επίσης.

Ομως διαδηλώτρια δήλωσε αγανακτισμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι ηγέτες μας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από λακέδες των ΗΠΑ».

«Να εκφράσουμε το πένθος μας»

«Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας», πρόσθεσε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους τους σ’ αυτές τις χώρες να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ ζήτησε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
