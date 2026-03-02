Ιράν: Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ
Επειτα από τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, ξέσπασαν στο Πακιστάν διαδηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι.
Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο Πακιστάν, στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυρίως όταν συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη χώρα (στη φωτογραφία του Reuters/Shakil Adil, επάνω, κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από τα φέρετρα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι).
Στο Καράτσι, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες εκατοντάδες διαδηλωτές να αποπειρώνται εισβολή στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.
Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Καράτσι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ως χθες βράδυ.
Τουλάχιστον εννιά από τα θύματα σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα νοσοκομείων εν γνώσει του AFP.
Οι αρχές στην επαρχία Σιντ, όπου υπάγεται η μεγαλούπολη, διέταξαν να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.
Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.
Χθες το πρωί, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο του περιβόλου και έσπασαν παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης, με κάποιους να λένε πως είχαν πρόθεση να το πυρπολήσουν, προτού επέμβει η αστυνομία.
Στην πόλη Γκίλγκιτ (βόρεια), τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στις οποίες υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματισμοί, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο Ζαχίρ Σα.
«Λακέδες των ΗΠΑ»
Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κάπου 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγουμένη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.
Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.
Στη Σκαρντού (βόρεια), διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη (ανατολικά).
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε χθες ότι η δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.
«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης (…) και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για τον μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, είπε επίσης.
Ομως διαδηλώτρια δήλωσε αγανακτισμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι ηγέτες μας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από λακέδες των ΗΠΑ».
«Να εκφράσουμε το πένθος μας»
«Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας», πρόσθεσε.
Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους τους σ’ αυτές τις χώρες να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.
Ο πρωθυπουργός Σαρίφ ζήτησε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.
Πηγή: ΑΠΕ
