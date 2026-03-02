Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο Πακιστάν, στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυρίως όταν συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη χώρα (στη φωτογραφία του Reuters/Shakil Adil, επάνω, κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από τα φέρετρα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις έξω από το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι).

Στο Καράτσι, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες εκατοντάδες διαδηλωτές να αποπειρώνται εισβολή στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους

Anger is boiling over in Pakistan, as protesters storm and burn the US consulate in Karachi. Pakistan is the home to the world’s second largest Shia population in the world. The killing of Khamenei will have repercussions for the US. pic.twitter.com/lg9ch8mxp1 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 1, 2026

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Καράτσι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ως χθες βράδυ.

Τουλάχιστον εννιά από τα θύματα σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα νοσοκομείων εν γνώσει του AFP.

Οι αρχές στην επαρχία Σιντ, όπου υπάγεται η μεγαλούπολη, διέταξαν να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Massive protests erupted across Iran, India, Pakistan, Lebanon, and Iraq after the U.S.-Israeli strikes which killed Supreme Leader Ali Khamenei. Protestors targeted U.S. embassies in cities such as Baghdad and Karachi. pic.twitter.com/nM1Cv5iYBP — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 1, 2026

Χθες το πρωί, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο του περιβόλου και έσπασαν παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης, με κάποιους να λένε πως είχαν πρόθεση να το πυρπολήσουν, προτού επέμβει η αστυνομία.

Στην πόλη Γκίλγκιτ (βόρεια), τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στις οποίες υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματισμοί, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο Ζαχίρ Σα.

«Λακέδες των ΗΠΑ»

Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κάπου 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγουμένη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Σκαρντού (βόρεια), διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη (ανατολικά).

🚨 🇵🇰 Second US consulate in Pakistan. Lahore. Stormed. First Karachi. Now Lahore. The fire is spreading. Every flag. Every symbol. All targets now. pic.twitter.com/5e6lOHhPk9 — New Direction AFRICA (@Its_ereko) March 1, 2026

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε χθες ότι η δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης (…) και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για τον μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, είπε επίσης.

Ομως διαδηλώτρια δήλωσε αγανακτισμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι ηγέτες μας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από λακέδες των ΗΠΑ».

«Να εκφράσουμε το πένθος μας»

«Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας», πρόσθεσε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους τους σ’ αυτές τις χώρες να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ ζήτησε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ