Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Οι αδελφές Αλεξανδρή βρίσκονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση πλέον και το σημαντικότερα είναι ότι μετά από σχεδόν μια 15ετία απουσίας τους στην Αυστρία, οι Παγκόσμιες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον τα «Γαλανόλευκα» χρώματα!

Το 2012 είχαν αποχωρήσει από τη χώρα μας για λόγους που είχαν να κάνουν με αναξιοκρατία στο αγώνισμά τους από τους τότε ιθύνοντες της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αυστρία όπου αγωνιζόμενες με τα χρώματα της χώρας της κεντρικής Ευρώπης έφεραν μεγάλες διακρίσεις.

Πλέον τα προβλήματα λύθηκαν με τις 28χρονες τρίδυμες κολυμβήτριες να παίρνουν τη μεγάλη απόφαση επιστροφής στην πατρίδα ώστε να αγωνιστούν με το εθνόσημο στο στήθος.

Τη Δευτέρα (2/3) οι αδελφές Αλεξανδρή επισκέφθηκαν τα γραφεία της ΕΟΕ μαζί με τη μητέρα τους και είχαν θερμή συνάντηση με τον πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τις αδελφές Αλεξανδρή

«Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία πλέον θα αγωνίζονται με τα εθνικά χρώματα.

Οι αδερφές Αλεξανδρή έφτασαν και πήγαν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όπου ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος επιφύλαξε στα τρία κορίτσια θερμή υποδοχή και μαζί έκοψαν μία τούρτα με την ελληνική σημαία.

Απευθυνόμενος στις τρίδυμες αδερφές ο κ. Κούβελος τους είπε: «Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γυρίσατε. Η επιστροφή σας είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ΄όλα για σας, αλλά και για την πατρίδα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για όλο το ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι το σπίτι σας, αυτή είναι η οικογένειά σας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και η Κολυμβητική Ομοσπονδία είναι τα σπίτια σας, έτσι πρέπει να νιώθετε. Σας αγκαλιάζουμε, σας αγαπάμε, σας θέλουμε κοντά μας», είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόσθεσε: «Eίμαι ένα χρόνο Προέδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθω σήμερα εδώ μαζί. Και να ξέρετε ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην σας λείψει τίποτα και να αφοσιωθείτε στον πρωταθλητισμό.»

Οι αδερφές Αλεξανδρή που συνοδεύονταν από τη μητέρα τους, Αρτεμις, εμφανώς συγκινημένες ευχαρίστησαν τον κ. Κούβελο για την υποδοχή και εκ μέρους των τριών, η Άννα Μαρία είπε: «Πραγματικά τέτοια αγάπη, τέτοια στήριξη, τέτοια λόγια, είναι όλα μοναδικά για μας και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα εκτιμάμε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι μας δίνουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και κλαίμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Νιώθουμε όμως και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάδα. Και ανυπομονούμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε συναισθήματα από σας, τα λόγια σας, να τα χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και να βγει στην προπόνηση».

Στην υποδοχή των τριών κοριτσιών ήταν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας και η Ειδική Γραμματέας της ΚΟΕ Δέσποινα Καράμπελα».