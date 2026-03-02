Επιστροφή-θρίλερ για τον Σιδηρόπουλο και τη διαιτητική ομάδα του από το Ριάντ

Ένα ταξίδι διαιτητικής εμπειρίας για να «ξεφύγουν» και από την πίεση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League εξελίχθηκε σε εφιάλτη και αγώνα δρόμου για την επιστροφή για τον διεθνή διαιτητή Τάσο Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) και τη διαιτητική ομάδα του, τους βοηθούς Πολυχρόνη Κωσταρά (Αιτ/νιας), Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας) και τον VAR Αγγελο Ευαγγέλου (Αθηνών). Οι προαναφερόμενοι ρέφερι είχαν πάει στη Σαουδική Αραβία καθώς ο Τάσος Σιδηρόπουλος είχε οριστεί να σφυρίξει αγώνα του επαγγελματικού πρωταθλήματος Αλ Καντισάγια-Αλ Τααβόν 1-1, ματς που έγινε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αιφνιδίασε τους πάντες, όχι μόνο τον Τάσο Σιδηρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο αγώνας Αλ Καντισάγια-Αλ Τααβόν 1-1 έγινε στην πόλη Νταμάμ και το ξενοδοχείο όπου διέμειναν οι ρέφερι είχε θέα στο Μπαχρέιν όπου άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες. Αν παρέμεναν εκεί θα έβλεπαν την κόλαση του πολέμου καθώς είχαν θέα στην απέναντι πλευρά.

Οι Σιδηρόπουλος, Κωσταράς, Δημητριάδης, Ευαγγέλου δεν πανικοβλήθηκαν που δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν το βράδυ του Σαββάτου (28/2) επειδή είχε κλείσει το αεροδρόμιο του Νταμάμ λόγω των βομβαρδισμών. Έτσι αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν όλο το βράδυ για το Ριάντ, με αυτοκίνητο, διανύοντας απόσταση 400 χιλιομέτρων.

Όμως, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Σιδηρόπουλος και οι διαιτητικοί συνεργάτες του ανακουφίστηκαν που το αεροδρόμιο του Ριάντ ήταν ανοιχτό και ότι το πρωί της Κυριακής (7 π.μ.) κατάφεραν να επιβιβαστούν στην πτήση για την Κωνσταντινούπολη και μετά επέστρεψαν στην Αθήνα. Έχουν να λένε για την περιπέτεια που πέρασαν, αλλά και για την αγωνία που τους κατέλαβε, υπό το φόβο μην εγκλωβιστούν λόγω του πολέμου.

Ο Σιδηρόπουλος και οι συνεργάτες του δεν έκρυβαν ότι φοβήθηκαν από την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. «Πάλι καλά που προλάβαμε και γυρίσαμε, όμως δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτά που περάσαμε», σχολίαζαν οι ρέφερι στο φιλικό τους περιβάλλον. Μάλιστα, ο Ευαγγέλου εκτέλεση κανονικά χρέη VAR στο ματς της 23ης αγωνιστικής (Κυριακή 1/3, 19:00) ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0. Οι υπόλοιποι δεν είχαν οριστεί σε κάποιο παιχνίδι από τον Λανουά.