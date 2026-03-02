sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Σκότι Πίπεν: Δαχτυλίδια και το «όνειρο» της Βαρκελώνης βγαίνουν στο σφυρί
Μπάσκετ 02 Μαρτίου 2026, 12:12

Σκότι Πίπεν: Δαχτυλίδια και το «όνειρο» της Βαρκελώνης βγαίνουν στο σφυρί

Ο θρυλικός συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν παραδίδει την προσωπική του συλλογή στον οίκο RM Sotheby’s και η χρυσή εποχή των ’90s μετατρέπεται σε συλλεκτικό μύθο

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Στον κόσμο των μεγάλων δημοπρασιών, όπου η Ιστορία αποκτά τιμή εκκίνησης και οι αναμνήσεις μετατρέπονται σε επενδυτικά τρόπαια, λίγα ονόματα έχουν το βάρος του Σκότι Πίπεν. Ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν στη χρυσή εποχή των Σικάγο Μπουλς αποφάσισε να ανοίξει το προσωπικό του θησαυροφυλάκιο και να παραδώσει στο κοινό κομμάτια μιας εποχής που άλλαξε για πάντα το μπάσκετ.

συλλογή του, με τίτλο “The Scottie Pippen Collection”, περνά στα χέρια του οίκου RM Sotheby’s, μετατρέποντας φανέλες, τρόπαια και εμβληματικά ενθύμια σε αντικείμενα πόθου για συλλέκτες σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται απλώς για αθλητικά κειμήλια. Πρόκειται για σύμβολα μιας δεκαετίας όπου το ΝΒΑ έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και οι σταρ του απέκτησαν διαστάσεις ποπ ειδώλων.

Η φανέλα του «Flu Game»: Μια στιγμή που έγινε μύθος

Ανάμεσα στα πολυτιμότερα κομμάτια ξεχωρίζει η φανέλα που φορούσε ο Πίπεν στον θρυλικό πέμπτο τελικό του 1997 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ. Το παιχνίδι έμεινε στην
Ιστορία ως “Flu Game”, όταν ο Τζόρνταν, εμφανώς εξαντλημένος από υψηλό πυρετό, σημείωσε 38 πόντους και οδήγησε τους Μπουλς σε μια από τις πιο δραματικές νίκες όλων των εποχών.

Η εικόνα του Πίπεν να στηρίζει τον συμπαίκτη του, σχεδόν να τον κρατά όρθιο στα τελευταία λεπτά, έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων. Η συγκεκριμένη φανέλα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι υφάσματος· είναι το αποτύπωμα μιας στιγμής υπέρβασης, μιας απόδειξης πως οι δυναστείες χτίζονται με πίστη και αντοχή.

Τα δαχτυλίδια της κυριαρχίας

Ο Πίπεν κατέκτησε έξι πρωταθλήματα ΝΒΑ με τους Μπουλς. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται φανέλες από τελικούς-ορόσημα: από τη σεζόν 1995-96, όταν η ομάδα κατέγραψε 72 νίκες στην κανονική περίοδο – ρεκόρ που έμοιαζε άπιαστο για χρόνια – μέχρι τον τελευταίο τίτλο του 1998, το περίφημο “Last Dance”.

Κάθε μία από αυτές τις εμφανίσεις κουβαλά το βάρος μιας εποχής όπου το Σικάγο ήταν το κέντρο του μπασκετικού σύμπαντος. Ο Πίπεν μπορεί να βρισκόταν συχνά στη «σκιά» του Τζόρνταν, όμως οι ειδικοί γνωρίζουν καλά ότι χωρίς τη δική του αμυντική ιδιοφυΐα, την πολυδιάστατη παρουσία του και την ηγετική του ωριμότητα, η αυτοκρατορία δεν θα είχε θεμελιωθεί.

Η μαγεία της Βαρκελώνης

Αν υπάρχει όμως ένα κεφάλαιο που ξεπερνά τα σύνορα του ΝΒΑ, αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Barcelona 1992 Summer Olympics. Εκεί, η αμερικανική ομάδα που έμεινε γνωστή ως Dream Team δεν κατέκτησε απλώς το χρυσό μετάλλιο· επαναπροσδιόρισε το ίδιο το άθλημα.

Δίπλα στον Τζόρνταν, τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Λάρι Μπερντ, ο Πίπεν υπήρξε βασικό γρανάζι μιας μηχανής που διέλυε κάθε αντίπαλο με άνεση και στυλ. Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται η αγωνιστική του φανέλα από εκείνο το τουρνουά, καθώς και η επίσημη ολυμπιακή του ζακέτα. Πρόκειται για αντικείμενα που δεν συμβολίζουν απλώς μια νίκη, αλλά τη στιγμή που το μπάσκετ μετατράπηκε σε παγκόσμια γλώσσα.

All-Star: Η επιβεβαίωση ενός σταρ

Η καριέρα του Πίπεν δεν ορίζεται μόνο από τα πρωταθλήματα. Οι συμμετοχές του στο All-Star Game επιβεβαιώνουν το ατομικό του μεγαλείο. Στη συλλογή περιλαμβάνονται φανέλες από την πρώτη του συμμετοχή το 1990 και από το 1994, όταν αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα εμβληματικά σχέδια των ετών 1995 και 1996, όταν οι εμφανίσεις του All-Star άρχισαν να λειτουργούν ως πολιτιστικά σύμβολα. Οι τολμηροί χρωματισμοί και τα γραφιστικά μοτίβα εκείνης της περιόδου αποτυπώνουν την αισθητική έκρηξη των ’90s, όταν ο αθλητισμός συναντούσε τη μόδα και τη street κουλτούρα.

Πέρα από τις φανέλες, η δημοπρασία περιλαμβάνει ένα πλήρες σετ αναμνηστικών τροπαίων πρωταθλητή ΝΒΑ – έξι στο σύνολο – κατασκευασμένα σε ασήμι με επιχρύσωση. Επίσης, το τρόπαιο που πιστοποιεί την είσοδό του στο Hall of Fame, μια ύψιστη αναγνώριση για κάθε αθλητή.
Όπως επισημαίνει ο οίκος, τα συγκεκριμένα αντικείμενα δεν είναι απλώς αναπαραστάσεις επιτυχιών. Είναι οι ίδιες οι τιμές. Είναι η υλική υπόσταση της δόξας.

Όταν η Ιστορία αλλάζει χέρια

Η απόφαση του Πίπεν να αποχωριστεί αυτά τα κομμάτια προκαλεί συγκίνηση. Για τους συλλέκτες, είναι μια σπάνια ευκαιρία. Για τους φιλάθλους, μια υπενθύμιση πως ο χρόνος περνά ακόμη και για τους θρύλους.

Κάθε φανέλα, κάθε τρόπαιο, κάθε ραφή ιδρώτα αφηγείται μια ιστορία. Την ιστορία μιας ομάδας που έγινε δυναστεία. Ενός παίκτη που απέδειξε πως ο «δεύτερος» μπορεί να είναι εξίσου απαραίτητος με τον πρώτο. Και μιας εποχής όπου το μπάσκετ δεν ήταν απλώς άθλημα, αλλά παγκόσμιο θέαμα.

Όταν το σφυρί πέσει και τα αντικείμενα αποκτήσουν νέους ιδιοκτήτες, η κληρονομιά του Σκότι Πίπεν δεν θα μικρύνει. Αντίθετα, θα διαχυθεί σε νέα χέρια, σε νέες προθήκες, σε νέες ιστορίες. Γιατί οι θρύλοι δεν ανήκουν ποτέ αποκλειστικά σε έναν άνθρωπο. Ανήκουν σε όλους όσοι θυμούνται.

Markets
Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

inWellness
inTown
