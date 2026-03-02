magazin
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Η Αμάντα Σέιφριντ πιστεύει ότι «ο σοσιαλισμός είναι μια υπέροχη ιδέα»
Culture Live 02 Μαρτίου 2026, 22:30

Η Αμάντα Σέιφριντ πιστεύει ότι «ο σοσιαλισμός είναι μια υπέροχη ιδέα»

Η Αμάντα Σέιφριντ πρωταγωνιστεί στο θρησκευτικό δράμα «The Testament of Ann Lee» το οποίο αφηγείται τη ζωή μιας γυναίκας που πάλεψε για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στην ταινία «The Testament of Ann Lee», ένα αινιγματικό δράμα για την Αν Λι, η οποία υπέστη θρησκευτικές διώξεις στην Αγγλία του 18ου αιώνα ως ηγέτιδα του κινήματος των Shaker, η πρωταγωνίστρια Αμάντα Σέιφριντ τραγουδάει για την αποχή από το σεξ, ενώ ενσαρκώνει μια γυναίκα που είναι τόσο χαρισματική που ξεκινά ένα θρησκευτικό κίνημα.

Σε σκηνοθεσία της Μόνα Φάστβολντ («The Sleepwalker»), η μουσική ταινία, ακολουθεί την νεαρή Αν Λι, η οποία ένιωθε αποστροφή για το σεξ δωρίζοντας ψυχή και σώμα στο θεό, στο ταξίδι της από το Μάντσεστερ στη Νέα Υόρκη.

Αποχή

«Το να απέχεις από το σεξ είναι παράλογο», λέει η Σέιφριντ σε συνέντευξη της στον Νικ Τσεν του περιοδικού Dazed. «Είναι ανοησία. Αλλά η ταινία είναι επίκαιρη. Όλα όσα κήρυττε ήταν να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργήσει μια ουτοπική κοινωνία όπου όλοι είναι ίσοι. Η αγαμία προέρχεται από το τραύμα της. Το να κάνεις σεξ, να αποκτήσεις ένα μωρό και να το χάσεις – το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το βασικό είναι: πώς προστατεύουμε και φροντίζουμε ο ένας τον άλλον; Η κοινότητα είναι τα πάντα. Ο σοσιαλισμός είναι μια όμορφη ιδέα, αλλά όλοι πρέπει να υποσχεθούμε ο ένας στον άλλο ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

«Εκείνη την εποχή, ήσουν ιδιοκτησία του συζύγου σου», συμπληρώνει η Φάστβολντ, μιλώντας στο Dazed. «Η αποχή από το σεξ ήταν ένας τρόπος να καταρριφθεί η ιδέα για το τι είναι οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σαν να λες: ‘Θα εξαλείψω τη σεξουαλικότητα, τον τοκετό και την εγκυμοσύνη. Θα δημιουργήσω ισότιμες συνθήκες’. Η ερμηνεία μου είναι ότι προήλθε από ένα μεγάλο τραύμα, αλλά άλλοι το ακολούθησαν επειδή ένιωθαν ότι ένας αδελφός και μια αδελφή μπορούν να είναι ίσοι. Είναι σαν παιδιά χωρίς όρεξη για σεξ που είναι φίλοι και μπορούν να σέβονται ο ένας τον άλλον’», προσθέτει.

YouTube thumbnail

Όραμα

Στην ταινία, την Λι υποδύεται η Αμάντα Σέιφριντ, με τον Λιούις Πούλμαν να υποδύεται τον αδελφό της Γουίλιαμ και τον Κρίστοφερ Άμποτ να υποδύεται τον καταπιεστικό σύζυγό της Αβραάμ.

«Πρόκειται για μια πραγματικά παράξενη ταινία, αινιγματική τόσο στον τόνο όσο και στο νόημα, η οποία χρησιμοποιεί τα προφανή εφέ και τις ρητορικές μορφές της ειρωνείας, ενώ ταυτόχρονα αποστασιοποιείται από αυτά τα εφέ και ζητά από το κοινό να συμπάσχει και ακόμη και να θαυμάζει τη Λι, επειδή δεν είναι η κακιά της ιστορίας. Η Φαστβόλντ φαίνεται να ζητά από το κοινό της να πάρει ό,τι στοιχεία από την ταινία θεωρεί συμπαθή», ανέφερε σε κριτική του για την ταινία ο Πίτερ Μπράντσο του Guardian.

Παράλληλα, η Αλίσα Γουίλκινσον, αναφέρει στους New York Times: «Πολλές ταινίες για ιστορικά πρόσωπα — ειδικά εκείνα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκκεντρικά ή πιθανώς παρανοϊκά — τοποθετούν το κοινό σε μια εξωτερική θέση, από την οποία το βλέμμα του κοιτάζει με ένα μείγμα σκεπτικισμού και περιέργειας. Αλλά η ταινία «The Testament of Ann Lee» είναι αμείλικτα εσωτερική, αδιάκοπα βέβαιη για την αξιοπιστία της πρωταγωνίστριας της. Όταν έχει ένα όραμα, είμαστε μαζί της. Όταν βιώνει πόνο, ανατριχιάζουμε. Όταν νιώθει χαρά, τη νιώθουμε και εμείς. Το θέμα δεν είναι να αναλύσουμε ή να μορφωθούμε, αλλά να παρασυρθούμε από την έκστασή της».

Υποκατάστατο

Μεγαλωμένη σε μια πολύτεκνη οικογένεια και κόρη ενός σιδερά από το Μάντσεστερ, η Λι ήταν ένα παιδί που φαινόταν να έχει ταλέντο σε ό,τι κι αν δοκίμαζε, ενώ παράλληλα προστάτευε σθεναρά τον μικρό της αδελφό και ήταν έντονα αφοσιωμένη στην πίστη της.

Όμως, η ενήλικη ζωή της σημαδεύτηκε από μια σειρά κακουχιών, τις οποίες μετέτρεψε σε πνευματικότητα: η τραγική απώλεια όλων των παιδιών, σε συνδυασμό με τη ριζοσπαστικά μοναδική ερμηνεία της για τις γραφές, δημιούργησαν έναν άνθρωπο που πάλεψε για μια πιο δίκαιη και ουτοπική κοινωνία.

«Οι πεποιθήσεις της έγιναν πολιτική που υιοθέτησαν οι αφοσιωμένοι ακόλουθοι της, των οποίων η φρενήρης, εκστατική λατρεία — όπως την περιγράφει η Φάστβολντ— λειτουργεί σχεδόν ως κοινοτικό υποκατάστατο της σεξουαλικής δραστηριότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρόμπιν Σίτιζεν σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορόντο.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κόσμος
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, λέει ότι θα βομβαρδίζει κάθε πλοίο

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, λέει ότι θα βομβαρδίζει κάθε πλοίο

Stream magazin
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Στις φλόγες του πολέμου η Μέση Ανατολή - Ιρανικές απειλές για την Κύπρο και ελληνική χείρα βοηθείας στο νησί

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στο «μάτι του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26

«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
Buongiorno 02.03.26

«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τόνι Σφήνο

Σύνταξη
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Μπάσκετ 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους
Πυρηνική εποχή 02.03.26

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά και την πρόθεση του Παρισιού να συμπεριλάβει στην ομπρέλα τους Ευρωπαίους εταίρους. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας επιβεβαιώνει η κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Viral 02.03.26

Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Κάλεσμα από ΕΔΥΕΘ 02.03.26

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Σύνταξη
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
