Η Αμάντα Σέιφριντ πιστεύει ότι «ο σοσιαλισμός είναι μια υπέροχη ιδέα»

Στην ταινία «The Testament of Ann Lee», ένα αινιγματικό δράμα για την Αν Λι, η οποία υπέστη θρησκευτικές διώξεις στην Αγγλία του 18ου αιώνα ως ηγέτιδα του κινήματος των Shaker, η πρωταγωνίστρια Αμάντα Σέιφριντ τραγουδάει για την αποχή από το σεξ, ενώ ενσαρκώνει μια γυναίκα που είναι τόσο χαρισματική που ξεκινά ένα θρησκευτικό κίνημα.

Σε σκηνοθεσία της Μόνα Φάστβολντ («The Sleepwalker»), η μουσική ταινία, ακολουθεί την νεαρή Αν Λι, η οποία ένιωθε αποστροφή για το σεξ δωρίζοντας ψυχή και σώμα στο θεό, στο ταξίδι της από το Μάντσεστερ στη Νέα Υόρκη.

Αποχή

«Το να απέχεις από το σεξ είναι παράλογο», λέει η Σέιφριντ σε συνέντευξη της στον Νικ Τσεν του περιοδικού Dazed. «Είναι ανοησία. Αλλά η ταινία είναι επίκαιρη. Όλα όσα κήρυττε ήταν να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργήσει μια ουτοπική κοινωνία όπου όλοι είναι ίσοι. Η αγαμία προέρχεται από το τραύμα της. Το να κάνεις σεξ, να αποκτήσεις ένα μωρό και να το χάσεις – το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το βασικό είναι: πώς προστατεύουμε και φροντίζουμε ο ένας τον άλλον; Η κοινότητα είναι τα πάντα. Ο σοσιαλισμός είναι μια όμορφη ιδέα, αλλά όλοι πρέπει να υποσχεθούμε ο ένας στον άλλο ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

«Εκείνη την εποχή, ήσουν ιδιοκτησία του συζύγου σου», συμπληρώνει η Φάστβολντ, μιλώντας στο Dazed. «Η αποχή από το σεξ ήταν ένας τρόπος να καταρριφθεί η ιδέα για το τι είναι οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σαν να λες: ‘Θα εξαλείψω τη σεξουαλικότητα, τον τοκετό και την εγκυμοσύνη. Θα δημιουργήσω ισότιμες συνθήκες’. Η ερμηνεία μου είναι ότι προήλθε από ένα μεγάλο τραύμα, αλλά άλλοι το ακολούθησαν επειδή ένιωθαν ότι ένας αδελφός και μια αδελφή μπορούν να είναι ίσοι. Είναι σαν παιδιά χωρίς όρεξη για σεξ που είναι φίλοι και μπορούν να σέβονται ο ένας τον άλλον’», προσθέτει.

Όραμα

Στην ταινία, την Λι υποδύεται η Αμάντα Σέιφριντ, με τον Λιούις Πούλμαν να υποδύεται τον αδελφό της Γουίλιαμ και τον Κρίστοφερ Άμποτ να υποδύεται τον καταπιεστικό σύζυγό της Αβραάμ.

«Πρόκειται για μια πραγματικά παράξενη ταινία, αινιγματική τόσο στον τόνο όσο και στο νόημα, η οποία χρησιμοποιεί τα προφανή εφέ και τις ρητορικές μορφές της ειρωνείας, ενώ ταυτόχρονα αποστασιοποιείται από αυτά τα εφέ και ζητά από το κοινό να συμπάσχει και ακόμη και να θαυμάζει τη Λι, επειδή δεν είναι η κακιά της ιστορίας. Η Φαστβόλντ φαίνεται να ζητά από το κοινό της να πάρει ό,τι στοιχεία από την ταινία θεωρεί συμπαθή», ανέφερε σε κριτική του για την ταινία ο Πίτερ Μπράντσο του Guardian.

Παράλληλα, η Αλίσα Γουίλκινσον, αναφέρει στους New York Times: «Πολλές ταινίες για ιστορικά πρόσωπα — ειδικά εκείνα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκκεντρικά ή πιθανώς παρανοϊκά — τοποθετούν το κοινό σε μια εξωτερική θέση, από την οποία το βλέμμα του κοιτάζει με ένα μείγμα σκεπτικισμού και περιέργειας. Αλλά η ταινία «The Testament of Ann Lee» είναι αμείλικτα εσωτερική, αδιάκοπα βέβαιη για την αξιοπιστία της πρωταγωνίστριας της. Όταν έχει ένα όραμα, είμαστε μαζί της. Όταν βιώνει πόνο, ανατριχιάζουμε. Όταν νιώθει χαρά, τη νιώθουμε και εμείς. Το θέμα δεν είναι να αναλύσουμε ή να μορφωθούμε, αλλά να παρασυρθούμε από την έκστασή της».

Υποκατάστατο

Μεγαλωμένη σε μια πολύτεκνη οικογένεια και κόρη ενός σιδερά από το Μάντσεστερ, η Λι ήταν ένα παιδί που φαινόταν να έχει ταλέντο σε ό,τι κι αν δοκίμαζε, ενώ παράλληλα προστάτευε σθεναρά τον μικρό της αδελφό και ήταν έντονα αφοσιωμένη στην πίστη της.

Όμως, η ενήλικη ζωή της σημαδεύτηκε από μια σειρά κακουχιών, τις οποίες μετέτρεψε σε πνευματικότητα: η τραγική απώλεια όλων των παιδιών, σε συνδυασμό με τη ριζοσπαστικά μοναδική ερμηνεία της για τις γραφές, δημιούργησαν έναν άνθρωπο που πάλεψε για μια πιο δίκαιη και ουτοπική κοινωνία.

«Οι πεποιθήσεις της έγιναν πολιτική που υιοθέτησαν οι αφοσιωμένοι ακόλουθοι της, των οποίων η φρενήρης, εκστατική λατρεία — όπως την περιγράφει η Φάστβολντ— λειτουργεί σχεδόν ως κοινοτικό υποκατάστατο της σεξουαλικής δραστηριότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ρόμπιν Σίτιζεν σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορόντο.