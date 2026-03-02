Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έξω από το προξενείο της Ρωσίας στην οδό Τζαβέλα, στο Χαλάνδρι.

Το πακέτο, που έφερε ετικέτα εταιρείας διανομής έτοιμου φαγητού, βρέθηκε από διερχόμενο στην οδό Τζαβέλλα

Η επιχείρηση στήθηκε άμεσα (φωτογραφία αρχείου) μετά τον εντοπισμό δύο ύποπτων σακουλών στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, οι οποίες κρίθηκαν «επικίνδυνες» από τις αρχές ασφαλείας.

Περιείχε έτοιμο φαγητό

Το «ύποπτο» πακέτο που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές αποδείχτηκε ότι περιείχε έτοιμο φαγητό και ο συναγερμός έληξε.

Οι πυροτεχνουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας συνέλεξαν τα υπολείμματα από την έκρηξη, προκειμένου να μεταφερθούν στα εργαστήρια για ανάλυση.