Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο 47χρονος που απέδρασε, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, 24 Φεβρουαρίου, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών. Η ποινή αποφασίστηκε να εκτιθεί στο σύνολό της, πλην όμως η εκτέλεσή της ανεστάλη εν όψει της έφεσης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη. «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ πώς έγινε» είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε για την απόδραση, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Επέστρεψε στη φυλακή

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί με βούλευμα Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς φέρεται πως παραβίασε περιοριστικούς όρους με τους οποίους είχε αποφυλακιστεί.

Εξέτιε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση. Βρίσκεται πλέον πίσω στις φυλακές για να εκτίσει τη συγκεκριμένη ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος, λόγω προβλήματος υγείας που επικαλέστηκε΄, διακομίστηκε ένα 24ωρο αργότερα στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διέφυγε από το μπαλκόνι του θαλάμου όπου νοσηλευόταν και έκτοτε αναζητείτο.