Φοινικούντα: Διεκδικεί το κάμπινγκ η μητέρα του ανιψιού που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη

Σε θρίλερ εξελίσσεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μήνες μετά το διπλό φονικό, μετά το αίτημα για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης που υπέβαλε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η μητέρα του προφυλακισμένου στον Κορυδαλλό ανιψιού του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη.

Στο αίτημα δεν γίνεται αναφορά σε δολοφονία, αλλά σε «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού περιγράφεται ως «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.»

Η μητέρα του ανιψιού που μετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τον 33χρονο γιο της και το θύμα, επιδιώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο Δ.Σ.. Μεταξύ αυτών η ίδια, συγγενικά πρόσωπα του θύματος –συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς του– καθώς και δύο επιχειρηματίες της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει στο νέο σχήμα.

Στην αίτηση επισημαίνεται πως «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας».

Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν δεκάδες κλήσεις πελατών κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία που είτε ζητούσαν να πραγματοποιήσουν κρατήσεις, είτε ρωτούσαν εάν θα ανοίξει το κάμπινγκ, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν αφήσει τα τροχόσπιτά τους στον χώρο για τη χειμερινή περίοδο.

Σημειώνεται επίσης ότι στο αίτημα δεν γίνεται αναφορά σε δολοφονία, αλλά σε «θάνατο του προέδρου», ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού περιγράφεται ως «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».

Η αίτηση τονίζει ότι «η εταιρεία υπήρξε πάντοτε οικογενειακή επιχείρηση, η οποία στηρίχθηκε στην προσωπική εργασία, στη φροντίδα και στην αφοσίωση των μελών της οικογένειας», ενώ η επιλογή «συγγενικών προσώπων διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της εταιρείας».

Να σημειωθεί πως στις 7/2/2026 η αδελφή του 68χρονου δολοφονηθέντος, κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου εναντίον του προφυλακισμένου ανιψιού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην υπόθεση της δολοφονίας. Σύμφωνα με τη διαθήκη που είχε συντάξει τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του 68χρονου, ο 33χρονος κληρονομούσε το 95% της αμύθητης περιουσίας του σε περίπτωση θανάτου του.

Φοινικούντα: Νέες διώξεις

Στο μεταξύ, η πρώτη ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, άσκησε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία εναντίον της 22χρονης συντρόφου του προφυλακισμένου ανιψιού, ενώ με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού.

Εκείνος και η 22χρονη βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που «συνόδευε» το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης τον έναν 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του του 68χρονου ιδιοκτήτη.