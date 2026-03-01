newspaper
ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01 Μαρτίου 2026

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, με το υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά στην επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης, με στόχο την παροχή άμεσης προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται συνολικά 10 τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που βρίσκονται ή επηρεάζονται από την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Oι Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Ακολουθούν, επίσης, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή:

Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477
Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr Website: http://www.mfa.gr/tehran

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/abu

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdesilNtfzMNS5ZEXlGMNH5BSiHN_t9n-6PugWFV3FGNnPEg/viewform

Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/amman

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true

Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282
Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/israel

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform

Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253
Email.: grgencon.jer@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform

Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/doha

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform

Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/kuwait

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog

Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)
Τηλ έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659
Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/beirut

Μπαχρέιν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ

Ομάν – Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ

Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207
Ε-mail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr

Website: http://www.mfa.gr/riyadh

Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__p4YufZUMU1PNjFBWEw2TVM2QTMwNzFONUZENTc5Sy4u&route=shorturl

World
Ιράν: Τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε καιρούς πολέμου

Ιράν: Τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε καιρούς πολέμου

