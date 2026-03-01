newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 12:32

Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

Δυναμικό «παρών» έδωσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες ανά την Ελλάδα στις μαζικές συγκεντρώσεις του Σαββάτου, με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο για το δυστύχημα στα Τέμπη, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το συλλογικό αίτημα για δικαιοσύνη.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία και ενώ δεκάδες «γιατί» ζητούν απαντήσεις, συγγενείς των θυμάτων και απλοί άνθρωποι πλημμύρισαν πλατείες και δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη και τη Λήμνο, πολίτες κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους με κοινό αίτημα τη δικαίωση.

Με δάκρυα στα μάτια νέοι και νέες, στο πλευρό των συγγενών, κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξεχαστεί η τραγωδία. Η Άλμα Λάτα είναι μία από τις χαροκαμένες μητέρες που είδε το σπλάχνο της, την Κλαούντια, να χάνεται τόσο άδικα. «Όσο αναπνέω θα παλεύω γι΄αυτά τα παιδιά, να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» είπε η ίδια μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!».

Αναφερόμενη στο χθεσινό τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων η κ. Λάτα είπε ότι «όλοι πάλι εμείς οι γονείς, είμαστε στα Τέμπη, όπως κάθε χρόνο. Κάναμε το τρισάγιο εκεί, στο τόπο του εγκλήματος. Κλαίγαμε όλοι μαζί. Πολύ βαρύ το κλίμα. Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, δύναμη να προχωρήσουμε, να είμαστε δυνατοί μέχρι να ξεκινήσει η δίκη».

«Είναι τόσο ξεκάθαρα τα στοιχεία που έχουμε, που κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να μην τους βάλει φυλακή»

Τέμπη: «Αγωνιζόμαστε να μην ξεχαστεί»

Όπως είπε η κ. Λάτα, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν εδώ και τρία χρόνια να ξεκινήσει η δίκη. «Έχουμε μαζί με τους δικηγόρους μας, προσπαθούμε να μαζέψουμε λεπτομέρειες, κομμάτια, στοιχεία, για να είμαστε έτοιμοι. Είμαι τόσο δυνατή μέσα μου για να τους βάλουμε όλους φυλακή, αυτούς που φταίνε πραγματικά για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Εμείς αγωνιζόμαστε να μην ξεχαστεί. Να μην συγκαλυφθεί. Να μην κρυφτεί στα συρτάρια, στα δικαστήρια αυτό το έγκλημα. Αυτό το έγκλημα θα γραφτεί στην ιστορία με μαύρα γράμματα».

Η ίδια τόνισε ότι πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα παιδιά, γιατί μόνο έτσι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Συνέχισε λέγοντας ότι έχουν δώσει όρκους στα παιδιά τους ότι θα κάνουν τα πάντα, μέχρι και ο τελευταίος που φταίει για αυτό το έγκλημα, να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

«Όσο αναπνέω, θα παλέψω για αυτά τα παιδιά και όλες οι οικογένειες. Υπάρχουν και εισαγγελείς που είναι καλοί, που είναι ανεξάρτητοι, που έχουν ανθρωπιά μέσα τους και θα κάνουν τη δουλειά τους και θα τους βάλουν φυλακή αυτούς που φταίνε» πρόσθεσε.

Τα Τέμπη είναι μία ανοιχτή πληγή και άμα δεν λάμψει η αλήθεια θα μείνει ανοιχτή για πάντα, τόνισε η κ. Λάτα, ενώ ευχαρίστηκε παράλληλα όλους όσους βγήκαν χθες στους δρόμους.

«Πονάνε το ίδιο σαν εμάς. Πιστεύουν ότι σ’ αυτό το τρένο μπορούσαν να ήταν τα δικά τους παιδιά. Είναι πολύ σκληρός αγώνας που θα δώσουμε εκεί. Έχουμε πολλή οργή μέσα μας και εκεί πρέπει να δώσουμε τα πάντα, μαζί με τους δικηγόρους μας, θα δώσουμε τα πάντα για να μπουν μέσα όλοι όσοι φταίνε για αυτό το έγκλημα. Η δικαστική εξουσία πρέπει να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρέπει επιτέλους τώρα μετά από τρία χρόνια να κάνουν κάτι» συνέχισε.

«Υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν βγει στα ΜΜΕ»

Σύμφωνα με την κ. Λάτα, «είναι τόσο ξεκάθαρα τα στοιχεία που έχουμε, που δεν τα έχουμε δείξει ακόμα, που κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να μην τους βάλει φυλακή. Ο κύριος Τριαντόπουλος, εκεί την ίδια μέρα, την ίδια νύχτα, φώναζε να καθαριστεί ο χώρος. Αυτά τα έχουμε καταγραμμένα και σε βίντεο και σε κάμερες και σε όλα. Και έχουμε κάνει ξεχωριστές μηνύσεις για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή».

Η κ. Λάτα συνέχισε λέγοντας ότι «στις 23:22 ήξεραν ακριβώς το μέρος που είχε γίνει το δυστύχημα, αυτό το έγκλημα. Και όμως κάποιοι δεν ξέρω πώς το πήραν το βίντεο με το 112. Κάπως το πήραν, με κάποιο τρόπο. Δεν θέλαμε καν να βγει αυτό στον αέρα. Θέλαμε να βγει μπροστά στα δικαστήρια. Και είναι και πολλά άλλα και τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί, προκειμένου άλλα στοιχεία να μην βγουν από κανέναν έξω».

Η ίδια τόνισε ότι μέσα στη δικογραφία είναι και τα συμπεράσματα της πυροσβεστικής. «Η δουλειά της Πυροσβεστικής ήταν από την ίδια μέρα να πάρει δείγματα από τον τόπο της τραγωδίας και να βγάζει συμπεράσματα, από τι προκλήθηκε αυτό το μανιτάρι 80 μέτρων. Δεν άφησαν καν την Πυροσβεστική να πάρει δείγματα, τους έδιωχναν. Έχουμε από την πρώτη μέρα το βίντεο με την μπουλντόζα που έσκαβαν, πήραν όλο το χώμα, το καμένο χώμα από κει και το πήγαν αλλού. Και έχουμε πολλά άλλα. Δεν θα γλιτώσουν» λέει.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι μέσα στη δικογραφία όλα. Όμως εμείς, με τους δικηγόρους μας, εμείς οι μανούλες, θα πούμε την τελευταία λέξη. Γιατί η μάνα πάντα θα λέει την τελευταία λέξη όταν χάνει το σπλάχνο της».

Η ίδια όπως λέει χθες στο τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας, έλεγε «εδώ που πατάτε υπάρχουν κόκκαλα, υπάρχει αίμα εδώ παντού γύρω μας, αφού μάζευαν και πετούσαν χώματα όπου μπορούσαν».

«Να εξαφανίσουν τα πάντα. Τα πάντα. Που υπήρχαν ακόμα αγνοούμενοι. Η Εριέττα Μόλχο που η μάνα της δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε αυτό το μέρος να ήταν περιφραγμένο. Με εντολή την εισαγγελέα έπρεπε να πατήσουν όλοι εκεί. Εκεί πατούσε όποιος ήθελε, έμπαινε όποιος ήθελε. Παντού υπάρχουν κόκαλα ακόμα. Αυτό το φωνάζουμε πάντα. Γιατί εγώ πηγαίνω κάθε Κυριακή σ’ αυτό το μέρος» συνέχισε.

Αναφερόμενη στον Καραμανλή, τέλος, που «θα βρεθεί εκεί μπροστά μας απέναντι από την εισαγγελέα» περιμένουν να πει ότι φταίει, ότι είναι ο πρώτος που φταίει για αυτό το έγκλημα. «Τότε θα χαλαρώσει η ψυχή μου και η ψυχή της κόρης μου», είπε χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Κόσμος
Ιράν: Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Με αδιάκοπα πλήγματα απειλεί την Τεχεράνη το Ισραήλ

Ιράν: Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν – Με αδιάκοπα πλήγματα απειλεί την Τεχεράνη το Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάπας Λέων για τον πόλεμο στο Ιράν: «Σταματήστε τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο»
Κόσμος 01.03.26

«Η ειρήνη δεν οικοδομείται με αμοιβαίες απειλές και όπλα» - Το μήνυμα του Πάπα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τη βαθιά ανησυχία του εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, τονίζοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με όπλα»

Σύνταξη
Ιράν: Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Κόσμος 01.03.26

Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ

Η επίθεση στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Σύνταξη
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Στίβος 01.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία και όσα έγιναν στην Παιανία δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ – Ο αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για πάντα στο πάνθεον του παγκόσμιου στίβου

Σύνταξη
Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες
Κόσμος 01.03.26

Νέες απειλές Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Πολίτες του Ιράν τώρα είναι η ώρα να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να ανατρέψετε το καθεστώς και να εξασφαλίσετε το μέλλον σας», αναφέρει ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ιρανούς

Σύνταξη
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Μπάσκετ 01.03.26

H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο