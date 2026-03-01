Δυναμικό «παρών» έδωσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες ανά την Ελλάδα στις μαζικές συγκεντρώσεις του Σαββάτου, με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο για το δυστύχημα στα Τέμπη, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το συλλογικό αίτημα για δικαιοσύνη.

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία και ενώ δεκάδες «γιατί» ζητούν απαντήσεις, συγγενείς των θυμάτων και απλοί άνθρωποι πλημμύρισαν πλατείες και δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη και τη Λήμνο, πολίτες κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους με κοινό αίτημα τη δικαίωση.

Με δάκρυα στα μάτια νέοι και νέες, στο πλευρό των συγγενών, κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να ξεχαστεί η τραγωδία. Η Άλμα Λάτα είναι μία από τις χαροκαμένες μητέρες που είδε το σπλάχνο της, την Κλαούντια, να χάνεται τόσο άδικα. «Όσο αναπνέω θα παλεύω γι΄αυτά τα παιδιά, να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» είπε η ίδια μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!».

Αναφερόμενη στο χθεσινό τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων η κ. Λάτα είπε ότι «όλοι πάλι εμείς οι γονείς, είμαστε στα Τέμπη, όπως κάθε χρόνο. Κάναμε το τρισάγιο εκεί, στο τόπο του εγκλήματος. Κλαίγαμε όλοι μαζί. Πολύ βαρύ το κλίμα. Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, δύναμη να προχωρήσουμε, να είμαστε δυνατοί μέχρι να ξεκινήσει η δίκη».

«Είναι τόσο ξεκάθαρα τα στοιχεία που έχουμε, που κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να μην τους βάλει φυλακή»

Τέμπη: «Αγωνιζόμαστε να μην ξεχαστεί»

Όπως είπε η κ. Λάτα, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν εδώ και τρία χρόνια να ξεκινήσει η δίκη. «Έχουμε μαζί με τους δικηγόρους μας, προσπαθούμε να μαζέψουμε λεπτομέρειες, κομμάτια, στοιχεία, για να είμαστε έτοιμοι. Είμαι τόσο δυνατή μέσα μου για να τους βάλουμε όλους φυλακή, αυτούς που φταίνε πραγματικά για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Εμείς αγωνιζόμαστε να μην ξεχαστεί. Να μην συγκαλυφθεί. Να μην κρυφτεί στα συρτάρια, στα δικαστήρια αυτό το έγκλημα. Αυτό το έγκλημα θα γραφτεί στην ιστορία με μαύρα γράμματα».

Η ίδια τόνισε ότι πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα παιδιά, γιατί μόνο έτσι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Συνέχισε λέγοντας ότι έχουν δώσει όρκους στα παιδιά τους ότι θα κάνουν τα πάντα, μέχρι και ο τελευταίος που φταίει για αυτό το έγκλημα, να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

«Όσο αναπνέω, θα παλέψω για αυτά τα παιδιά και όλες οι οικογένειες. Υπάρχουν και εισαγγελείς που είναι καλοί, που είναι ανεξάρτητοι, που έχουν ανθρωπιά μέσα τους και θα κάνουν τη δουλειά τους και θα τους βάλουν φυλακή αυτούς που φταίνε» πρόσθεσε.

Τα Τέμπη είναι μία ανοιχτή πληγή και άμα δεν λάμψει η αλήθεια θα μείνει ανοιχτή για πάντα, τόνισε η κ. Λάτα, ενώ ευχαρίστηκε παράλληλα όλους όσους βγήκαν χθες στους δρόμους.

«Πονάνε το ίδιο σαν εμάς. Πιστεύουν ότι σ’ αυτό το τρένο μπορούσαν να ήταν τα δικά τους παιδιά. Είναι πολύ σκληρός αγώνας που θα δώσουμε εκεί. Έχουμε πολλή οργή μέσα μας και εκεί πρέπει να δώσουμε τα πάντα, μαζί με τους δικηγόρους μας, θα δώσουμε τα πάντα για να μπουν μέσα όλοι όσοι φταίνε για αυτό το έγκλημα. Η δικαστική εξουσία πρέπει να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρέπει επιτέλους τώρα μετά από τρία χρόνια να κάνουν κάτι» συνέχισε.

«Υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν βγει στα ΜΜΕ»

Σύμφωνα με την κ. Λάτα, «είναι τόσο ξεκάθαρα τα στοιχεία που έχουμε, που δεν τα έχουμε δείξει ακόμα, που κανένας εισαγγελέας δεν μπορεί να μην τους βάλει φυλακή. Ο κύριος Τριαντόπουλος, εκεί την ίδια μέρα, την ίδια νύχτα, φώναζε να καθαριστεί ο χώρος. Αυτά τα έχουμε καταγραμμένα και σε βίντεο και σε κάμερες και σε όλα. Και έχουμε κάνει ξεχωριστές μηνύσεις για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή».

Η κ. Λάτα συνέχισε λέγοντας ότι «στις 23:22 ήξεραν ακριβώς το μέρος που είχε γίνει το δυστύχημα, αυτό το έγκλημα. Και όμως κάποιοι δεν ξέρω πώς το πήραν το βίντεο με το 112. Κάπως το πήραν, με κάποιο τρόπο. Δεν θέλαμε καν να βγει αυτό στον αέρα. Θέλαμε να βγει μπροστά στα δικαστήρια. Και είναι και πολλά άλλα και τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί, προκειμένου άλλα στοιχεία να μην βγουν από κανέναν έξω».

Η ίδια τόνισε ότι μέσα στη δικογραφία είναι και τα συμπεράσματα της πυροσβεστικής. «Η δουλειά της Πυροσβεστικής ήταν από την ίδια μέρα να πάρει δείγματα από τον τόπο της τραγωδίας και να βγάζει συμπεράσματα, από τι προκλήθηκε αυτό το μανιτάρι 80 μέτρων. Δεν άφησαν καν την Πυροσβεστική να πάρει δείγματα, τους έδιωχναν. Έχουμε από την πρώτη μέρα το βίντεο με την μπουλντόζα που έσκαβαν, πήραν όλο το χώμα, το καμένο χώμα από κει και το πήγαν αλλού. Και έχουμε πολλά άλλα. Δεν θα γλιτώσουν» λέει.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι μέσα στη δικογραφία όλα. Όμως εμείς, με τους δικηγόρους μας, εμείς οι μανούλες, θα πούμε την τελευταία λέξη. Γιατί η μάνα πάντα θα λέει την τελευταία λέξη όταν χάνει το σπλάχνο της».

Η ίδια όπως λέει χθες στο τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας, έλεγε «εδώ που πατάτε υπάρχουν κόκκαλα, υπάρχει αίμα εδώ παντού γύρω μας, αφού μάζευαν και πετούσαν χώματα όπου μπορούσαν».

«Να εξαφανίσουν τα πάντα. Τα πάντα. Που υπήρχαν ακόμα αγνοούμενοι. Η Εριέττα Μόλχο που η μάνα της δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε αυτό το μέρος να ήταν περιφραγμένο. Με εντολή την εισαγγελέα έπρεπε να πατήσουν όλοι εκεί. Εκεί πατούσε όποιος ήθελε, έμπαινε όποιος ήθελε. Παντού υπάρχουν κόκαλα ακόμα. Αυτό το φωνάζουμε πάντα. Γιατί εγώ πηγαίνω κάθε Κυριακή σ’ αυτό το μέρος» συνέχισε.

Αναφερόμενη στον Καραμανλή, τέλος, που «θα βρεθεί εκεί μπροστά μας απέναντι από την εισαγγελέα» περιμένουν να πει ότι φταίει, ότι είναι ο πρώτος που φταίει για αυτό το έγκλημα. «Τότε θα χαλαρώσει η ψυχή μου και η ψυχή της κόρης μου», είπε χαρακτηριστικά.