Δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/02) η ανακοίνωση της απόφασης στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο αλλά την ημέρα αυτή θα δοθεί νεότερη δικάσιμος. Αυτό ανακοίνωσε στα εμπλεκόμενα μέρη ο γραμματέας της εκδίκασης.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από τους δικαστές να κηρύξουν ενόχους όπως και πρωτοδίκως και τους 42 κατηγορουμένους

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο αρμόδιος δικαστικός υπάλληλος μεταξύ άλλων στην συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας Ελευθερία Τομπατζόγλου, η οποία προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας:

«Μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον γραμματέα της έδρας προς όλους τους διαδίκους, ενημερωθήκαμε πως την Παρασκευή 27/2 δεν θα γίνει η ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής αλλά την ημέρα αυτή θα δοθεί νεότερη δικάσιμος».

Καλέσματα

Θυμίζουμε πως η ΑΔΕΔΥ καλούσε σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 08:30 το πρωί στο Εφετείο Αθήνας, ενώ προκήρυξε στάση εργασίας. Μεταξύ άλλων καλέσματα είχαν κάνει το ΠΑΜΕ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά και η ΚΕΕΡΦΑ.

Η τελευταία παρά την ανατροπή με την αναβολή στην απόφαση συνεχίζει να καλεί τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές, τις κοινότητες μεταναστών «να δώσουν δυναμικό παρών, την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, με προσυγκέντρωση στις 8πμ στο Μετρό Αμπελοκήπων και πορεία στο Εφετείο».

«Εγκληματική οργάνωση»

Σημειώνουμε πως η εισαγγελική λειτουργός έχει προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων, τονίζοντας ότι η Χρυσή Αυγή «λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση» με αυστηρή ιεραρχία, πειθαρχία και επιχειρησιακή δομή.