sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24 Φεβρουαρίου 2026, 14:31

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Spotlight

Ο τίτλος του γερμανικού Sportschau ήταν αποκαλυπτικός: «Η Λεβερκούζεν χρειάζεται τον Σικ – και κατά προτίμηση ένα 1-0». Πίσω από αυτή τη φράση κρύβεται μια εντυπωσιακή πραγματικότητα. Η Bayer 04 Leverkusen, υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ, έχει μετατρέψει το πρώτο γκολ σε στρατηγικό πλεονέκτημα σχεδόν απόλυτης ασφάλειας. Σε 21 αναμετρήσεις στις οποίες άνοιξε το σκορ με 1-0, δεν γνώρισε ούτε μία ήττα. Ο απολογισμός των 18 νικών αποτυπώνει όχι μόνο αποτελεσματικότητα, αλλά και μια βαθύτερη αγωνιστική ωριμότητα.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απλώς αριθμητικό. Είναι ταυτότητα. Η Λεβερκούζεν δείχνει πως όταν πάρει το προβάδισμα, ξέρει να το διαχειριστεί. Δεν πανικοβάλλεται, δεν οπισθοχωρεί άτακτα, ούτε χάνει τη συνοχή της. Αντιθέτως, ελέγχει τον ρυθμό, περιορίζει τα ρίσκα και «χτυπά» επιλεκτικά στην αντεπίθεση. Η ψυχολογία της ομάδας αλλάζει άρδην μετά το πρώτο γκολ: οι γραμμές γίνονται πιο συμπαγείς, η κυκλοφορία πιο προσεκτική, οι αποφάσεις πιο καθαρές.

Κομβικός σε αυτή την εξίσωση είναι ο Πάτρικ Σικ. Ο Τσέχος επιθετικός δεν αποτελεί απλώς έναν εκτελεστή περιοχής. Είναι ο παίκτης που «ξεκλειδώνει» κλειστές άμυνες, που μπορεί να δημιουργήσει φάση από το πουθενά και να δώσει το πολυπόθητο πρώτο γκολ. Η παρουσία του προσφέρει βάθος, δύναμη στο ψηλό παιχνίδι και κλινική αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Με τον Σικ στο γήπεδο, η Λεβερκούζεν αποκτά σαφές σημείο αναφοράς στην επίθεση και, κυρίως, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να μετατρέψει την υπεροχή σε ουσία.

Το είδαμε και στον πρώτο αγώνα στο Φάληρο όπου ο Τσέχος πέτυχε και τα δύο γκολ της γερμανικής ομάδας

Η σημασία του 1-0, ωστόσο, δεν είναι μόνο αγωνιστική. Είναι και στρατηγική. Σε ένα πρωτάθλημα υψηλής έντασης όπως η Bundesliga, το προβάδισμα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για τον αντίπαλο. Όσο περνά ο χρόνος, η ομάδα που κυνηγά το σκορ αναγκάζεται να ρισκάρει περισσότερο, να ανεβάσει γραμμές, να αφήσει κενούς χώρους. Και εκεί ακριβώς η Λεβερκούζεν δείχνει να ευδοκιμεί. Η ταχύτητα στα άκρα, η σωστή μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και η πειθαρχία στον άξονα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για «καθαρές» ευκαιρίες.

Δεν είναι τυχαίο πως στις περισσότερες από αυτές τις 21 περιπτώσεις, η ομάδα δεν περιορίστηκε απλώς στη διατήρηση του σκορ. Συχνά διεύρυνε το προβάδισμά της, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο γκολ λειτουργεί ως επιταχυντής αυτοπεποίθησης. Το 1-0 δεν είναι για τη Λεβερκούζεν σημείο άμυνας· είναι σημείο ελέγχου.

Αναλυτικά, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: έντονη πίεση στα πρώτα λεπτά, αναζήτηση γρήγορου τέρματος, σταθεροποίηση του ρυθμού, έμφαση στις αποστάσεις των γραμμών. Η αγωνιστική πειθαρχία που έχει επιβάλει ο Χιούλμαντ φαίνεται να έχει εμπεδωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και σε δύσκολες έδρες ή απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους, το προβάδισμα να μετατρέπεται σε «συμβόλαιο» μη ήττας.

Η στατιστική αυτή, βέβαια, δημιουργεί και προσδοκίες. Όσο ενισχύεται η πεποίθηση ότι το 1-0 ισοδυναμεί με νίκη, τόσο αυξάνεται και η πίεση για το πρώτο γκολ. Εκεί έγκειται και η σημασία του Σικ: η ικανότητά του να προσφέρει άμεση λύση αποφορτίζει την ομάδα και επιτρέπει στο αγωνιστικό πλάνο να εφαρμοστεί με συνέπεια.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπου οι λεπτομέρειες κρίνουν τίτλους και ευρωπαϊκά εισιτήρια, η ικανότητα διαχείρισης του προβαδίσματος αποτελεί δείκτη πρωταθλητισμού. Η Λεβερκούζεν δείχνει πως έχει αποκτήσει αυτό το χαρακτηριστικό. Και όσο ο Σικ βρίσκει δίχτυα και το 1-0 έρχεται νωρίς, τόσο η ομάδα θα συνεχίζει να βαδίζει με τη βεβαιότητα ότι κρατά την τύχη της στα δικά της πόδια.

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει όταν η γερμανική ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και εκεί ίσως είναι το κλειδί του αγώνα για απόψε για τον Ολυμπιακό.

Headlines:
Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Business
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Κόσμος 24.02.26

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Σύννεφα πολέμου 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο