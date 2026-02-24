Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.
- Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν» λέει ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Συνήθως οι συνεντεύξεις Τύπου των προπονητών είναι τυπικές έως και βαρετές, όχι όμως όταν πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Λουίς Ενρίκε ο οποίος έχει αίσθηση του χιούμορ και διάθεση να το πάει και λίγο παραπέρα με τους δημοσιογράφους από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.
Αυτή τη φορά ο γεννημένος στο Χιχόν Ισπανός τεχνικός μόλις κάθισε για να ξεκινήσει τις δηλώσεις του ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League (Τετάρτη 25/2, 22:00) σηκώθηκε και σήκωσε μια τσάντα που βρισκόταν κοντά του, ρωτώντας με χιούμορ: «Ποιανού είναι αυτή η τσάντα; Είναι βόμβα;».
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ατάκα του προκάλεσε τα αβίαστα γέλια όλων όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα Τύπου, με το όλο σκηνικό να γίνεται viral στα social media.
😅 «À qui est ce sac ? C’est une bombe ?»
Luis Enrique et les conférences de presse c’est toujours du grand divertissement ! pic.twitter.com/wLTrBpOeoK
— RMC Sport (@RMCsport) February 24, 2026
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς του γαλλικού “εμφυλίου” οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει με 3-2, αποκτώντας μικρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς και της μάχης για μια θέση στους 16 του Champions League.
- Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
- Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
- Ολυμπιακός: Οι οπαδοί του «έντυσαν» το Λεβερκούζεν στα «ερυθρόλευκα» (vid)
- Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο
- Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο
- Ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε το πιο επικό blooper που έχουμε δει ποτέ από τερματοφύλακα (vid)
- Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 21-8: Εύκολα οι «ερυθρόλευκες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις