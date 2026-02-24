Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24 Φεβρουαρίου 2026, 20:02

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Συνήθως οι συνεντεύξεις Τύπου των προπονητών είναι τυπικές έως και βαρετές, όχι όμως όταν πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Λουίς Ενρίκε ο οποίος έχει αίσθηση του χιούμορ και διάθεση να το πάει και λίγο παραπέρα με τους δημοσιογράφους από τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.

Αυτή τη φορά ο γεννημένος στο Χιχόν Ισπανός τεχνικός μόλις κάθισε για να ξεκινήσει τις δηλώσεις του ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League (Τετάρτη 25/2, 22:00) σηκώθηκε και σήκωσε μια τσάντα που βρισκόταν κοντά του, ρωτώντας με χιούμορ: «Ποιανού είναι αυτή η τσάντα; Είναι βόμβα;».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ατάκα του προκάλεσε τα αβίαστα γέλια όλων όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα Τύπου, με το όλο σκηνικό να γίνεται viral στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς του γαλλικού “εμφυλίου” οι Παριζιάνοι είχαν επικρατήσει με 3-2, αποκτώντας μικρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς και της μάχης για μια θέση στους 16 του Champions League.

