Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-79 και κατέκτησε του Κύπελλο Ελλάδος για το 2026, με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ να αναφέρεται στις δηλώσεις του για την κακή περίοδο που είχε η ομάδα του τον Γενάρη.
Επιπλέον ο Ισπανός φόργουορντ μίλησε και για τη συνέχεια των «πρασίνων» τόσο στη Stoiximan GBL, όσο και στην EuroLeague.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ:
Για το τι σημαίνει ο πρώτος τίτλος της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό: «Σημαίνει πολλά. Είμαστε σε έναν μεγάλο σύλλογο, έχουμε την πίεση να κερδίζουμε όλους τους τίτλους, τον πρώτο τον πήραμε θα πανηγυρίσουμε απόψε και από αύριο προχωράμε».
Για το τι έρχεται σε Ελλάδα και EuroLeauge: «Το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα είναι σκληρό, χάσαμε χρόνο, τώρα συγκεντρωνόμαστε στην EuroLeague, πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε μερικά παιχνίδια, για αρχή από με την Παρί και στη συνέχεια τον Ολυμπιακό. Πρέπει να αρχίσουμε να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε παιχνίδια».
Για τη δύσκολο περίοδο του Γενάρη: «Στο μπάσκετ πάντα έχει “πάνω και κάτω”. Πρέπει να μείνουμε δυνατοί, πρέπει να μείνουμε μαζί, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά. Να κρατήσουμε τις προοπτικές να είμαστε σκληροί, να δουλεύουμε κάθε μέρα και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχουμε. Θα παίξουμε καλύτερα τους επόμενους μήνες, την πρώτη χρονιά δεν παίζαμε καλά μέχρι τον Φεβρουάριο το ξέρουμε αυτό και θα δούμε. Σήμερα είναι ένα μεγάλο βήμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι», κατέληξε ο Ερνανγκόμεθ.
