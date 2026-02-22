Επίθεση λύκου στο Τατόι: Στο in ο άνδρας που του επιτέθηκε το άγριο ζώο

Σοκ, προκάλεσε η είδηση πως νεαρός άνδρας και πατέρας, δέχθηκε επίθεση από λύκο, στα Βασιλικά κτήματα του Τατοΐου, όπου είχε πάει για να αθληθεί.

Ο άνδρας συνηθίζει να πηγαίνει για τρέξιμο στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο ποτέ δεν του είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο. Όλα συνέβησαν στις 8:30 το πρωί της Κυριακής.

Το in, επικοινώνησε με τον νεαρό άνδρα ο οποίος, έχει γδαρθεί στην πλάτη και στη μέση από το άγριο ζώο. Όπως αναφέρει στο in, αφού έκανε τις απαραίτητες ενέργειες όπως του υπέδειξαν οι γιατροί, πήγε σήμερα κανονικά στην εργασία του.

«Ήταν απλά ένα δάγκωμα το οποίο με έγδαρε, δεν ήταν να μου κόψει κομμάτι. Εγώ πηγαίνω τακτικά εκεί πέρα και τρέχω. Πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο».

– Είχατε ξανά δει εσείς ποτέ λύκο εκεί στο σημείο;

«Εκεί όχι, ποτέ! Έχω κάνει αντιτετανικό, πήγα κατευθείαν στο φαρμακείο, έχω ξεκινήσει αντιβίωση, γιατί είχα μιλήσει και με το γιατρό μου. Ενημερώθηκα και από τον ΕΟΠΥΥ, ότι δεν υπάρχει λύσσα στην Αττική, οπότε έκανα ότι έπρεπε να γίνει».

– Τώρα εσείς φοβηθήκατε από το περιστατικό; Θα ξανά πάτε εκεί να τρέξετε, ή σας είναι αποτρεπτικό;

«Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί κάτι αντίστοιχο. Εννοώντας, αν πρέπει να πάνε να τα πάρουνε να τα βάλουνε κάπου ώστε να είναι και εκείνα στο περιβάλλον τους και ασφαλή. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξανά βγω εννοείται. Εγώ πιο πολύ ενημέρωσα τους γνωστούς και όσους ξέρω που πηγαίνουνε, ώστε να έχουνε το νου τους, να μπορούνε να αντιδράσουν, να αποφευχθεί κάτι αντίστοιχο. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι κάτι τόσο απλό!».