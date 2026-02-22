Τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση λύκου περιγράφει ο περιπατητής που βρέθηκε αντιμέτωπος με το άγριο ζώο. Όπως είπε το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι ενώ είχε βγει για τρέξιμο στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου.

«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα. Έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα», είπε ο περιπατητής στην ΕΡΤnews.

«Ο λύκος συνέχισε να με ακολουθεί όπου σε κάποια φάση ξεκίνησε να μου “επιτίθεται” από πίσω με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με δαγκώσει με τα δόντια του λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Δεν μου έκανε κάποιο δάγκωμα να μου κόψει κομμάτι. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα», συνέχισε.

Η ανακοίνωση του δήμου Αχαρνών

Την επίθεση γνωστοποίησε ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του στο Facebook, συνιστώντας προσοχή και ενόψει του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας.



Επίθεση λύκου στο Τατόι: Οδηγίες προς τους επισκέπτες: