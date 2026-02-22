Η Ισπανία προχωρά σε μια νέα στρατηγική για την Ασία, εμβαθύνοντας τις σχέσεις της με την Κίνα, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και της πολιτικής συνεργασίας, ακόμη και αν αυτό προκαλεί εντάσεις με τις ΗΠΑ και ορισμένους ευρωπαίους εταίρους.

Η τακτική αυτή αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής Ασίας-Ειρηνικού που σκιαγραφεί τις προτεραιότητες της Μαδρίτης για τα επόμενα τρία χρόνια. Το έγγραφο, το οποίο είδε το Bloomberg News πριν από την δημοσίευσή του την Παρασκευή (20 Φεβρουαρίου), ζητά περισσότερες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ Ισπανίας και Κίνας, ενθαρρύνοντας παράλληλα άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συντονιστούν στη σχέση τους με το Πεκίνο.

«Η Ισπανία επιδιώκει να προωθήσει μια θετική και φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Κίνα, ενισχύοντας τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση καθώς και την εξαιρετική διμερή σχέση», αναφέρει η στρατηγική.

Η στρατηγική επιβεβαιώνει τη θέση της Ισπανίας ως ηγέτη της Ευρώπης στις προσπάθειες εμβάθυνσης των δεσμών με την Κίνα – και την προθυμία της να απορρίψει τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

Πέρυσι, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε στο Πεκίνο λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε σχεδόν κάθε χώρα, μια κίνηση που ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ χαρακτήρισε ως «Κόβεις τον λαιμό σου».

«Διατηρούμε μια καλή σχέση με την Κίνα. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει, δεδομένου ότι είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παράγοντας», ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση σε δήλωση προς το Bloomberg σχετικά με τη στρατηγική. «Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ. Αυτό συνάδει με τη συνολική εξωτερική μας πολιτική, και στην πραγματικότητα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνουν κάτι παρόμοιο».

Επίσκεψη Σάντσεθ στο Πεκίνο

Ο Σάντσεθ θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 13 έως τις 15 Απριλίου, σηματοδοτώντας την τέταρτη επίσξεψή του σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ενώ βρίσκεται εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα συνοδεύεται από Ισπανούς επιχειρηματικούς ηγέτες. Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ πραγματοποίησε επίσης κρατική επίσκεψη στο Πεκίνο και την Τσενγκντού τον περασμένο Νοέμβριο.

Η προσπάθεια της Ισπανίας να εμβαθύνει τη σχέση της με την Κίνα όχι μόνο κινδυνεύει να ενοχλήσει τις ΗΠΑ, αλλά και ορισμένους από τους Ευρωπαίους γείτονές της. Ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους με το Πεκίνο καθώς η διατλαντική εταιρική σχέση διαλύεται, οι ίδιες αυτές χώρες βλέπουν ολοένα και περισσότερο την Κίνα ως οικονομικό αντίπαλο που έχει υπονομεύσει την ευρωπαϊκή μεταποίηση.

Το νέο σχέδιο εξωτερικής πολιτικής της Μαδρίτης καλεί τις χώρες της ΕΕ να «αντιμετωπίσουν με συντονισμένο τρόπο τις πιο διαρθρωτικές διαστάσεις των σχέσεων με παράγοντες του μεγέθους της Κίνας και της Ινδίας, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το συνολικό πλαίσιο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων». Περιγράφει επίσης τη συνεργασία με την Κίνα ως «ουσιαστική» σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή.

Η Ισπανία ζητά στρατηγικό διάλογο μεταξύ ΕΕ – Κίνας

Από την πλευρά της, η Μαδρίτη θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση των ισπανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας παράλληλα επενδύσεις σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ισπανία παρουσιάζει επί του παρόντος σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

«Οι οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ Ισπανίας και Ασίας-Ειρηνικού βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους στην ιστορία και το μερίδιο της περιοχής στο εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας συνεχίζει να αυξάνεται», αναφέρει η στρατηγική. «Από το 2024, η Κίνα είναι ο κορυφαίος προμηθευτής της Ισπανίας, μπροστά από τη Γερμανία και τη Γαλλία».

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων στο έγγραφο είναι η δημιουργία «ενός στρατηγικού μηχανισμού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση και θεσμοθέτηση των ανταλλαγών υψηλού επιπέδου των τελευταίων ετών». Η στρατηγική αναφέρει επίσης ότι η Ισπανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη βιομηχανία σπάνιων γαιών της Κίνας, καθώς και για την επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία.

«Η στρατηγική μας θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως συμπληρωματική της ευρωπαϊκής δράσης προς τους Ασιάτες εταίρους μας», ανέφερε η κυβέρνηση.