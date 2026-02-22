newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22 Φεβρουαρίου 2026, 00:48

Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Η Ισπανία προχωρά σε μια νέα στρατηγική για την Ασία, εμβαθύνοντας τις σχέσεις της με την Κίνα, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και της πολιτικής συνεργασίας, ακόμη και αν αυτό προκαλεί εντάσεις με τις ΗΠΑ και ορισμένους ευρωπαίους εταίρους.

Η τακτική αυτή αποτελεί μέρος μιας νέας στρατηγικής Ασίας-Ειρηνικού που σκιαγραφεί τις προτεραιότητες της Μαδρίτης για τα επόμενα τρία χρόνια. Το έγγραφο, το οποίο είδε το Bloomberg News πριν από την δημοσίευσή του την Παρασκευή (20 Φεβρουαρίου), ζητά περισσότερες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ Ισπανίας και Κίνας, ενθαρρύνοντας παράλληλα άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συντονιστούν στη σχέση τους με το Πεκίνο.

«Η Ισπανία επιδιώκει να προωθήσει μια θετική και φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Κίνα, ενισχύοντας τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση καθώς και την εξαιρετική διμερή σχέση», αναφέρει η στρατηγική.

Η στρατηγική επιβεβαιώνει τη θέση της Ισπανίας ως ηγέτη της Ευρώπης στις προσπάθειες εμβάθυνσης των δεσμών με την Κίνα – και την προθυμία της να απορρίψει τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

Πέρυσι, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε στο Πεκίνο λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε σχεδόν κάθε χώρα, μια κίνηση που ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ χαρακτήρισε ως «Κόβεις τον λαιμό σου».

«Διατηρούμε μια καλή σχέση με την Κίνα. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει, δεδομένου ότι είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παράγοντας», ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση σε δήλωση προς το Bloomberg σχετικά με τη στρατηγική. «Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ. Αυτό συνάδει με τη συνολική εξωτερική μας πολιτική, και στην πραγματικότητα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνουν κάτι παρόμοιο».

Επίσκεψη Σάντσεθ στο Πεκίνο

Ο Σάντσεθ θα επισκεφθεί την Κίνα από τις 13 έως τις 15 Απριλίου, σηματοδοτώντας την τέταρτη επίσξεψή του σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ενώ βρίσκεται εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντήσει τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και θα συνοδεύεται από Ισπανούς επιχειρηματικούς ηγέτες. Ο Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ πραγματοποίησε επίσης κρατική επίσκεψη στο Πεκίνο και την Τσενγκντού τον περασμένο Νοέμβριο.

Η προσπάθεια της Ισπανίας να εμβαθύνει τη σχέση της με την Κίνα όχι μόνο κινδυνεύει να ενοχλήσει τις ΗΠΑ, αλλά και ορισμένους από τους Ευρωπαίους γείτονές της. Ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους με το Πεκίνο καθώς η διατλαντική εταιρική σχέση διαλύεται, οι ίδιες αυτές χώρες βλέπουν ολοένα και περισσότερο την Κίνα ως οικονομικό αντίπαλο που έχει υπονομεύσει την ευρωπαϊκή μεταποίηση.

Το νέο σχέδιο εξωτερικής πολιτικής της Μαδρίτης καλεί τις χώρες της ΕΕ να «αντιμετωπίσουν με συντονισμένο τρόπο τις πιο διαρθρωτικές διαστάσεις των σχέσεων με παράγοντες του μεγέθους της Κίνας και της Ινδίας, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το συνολικό πλαίσιο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων». Περιγράφει επίσης τη συνεργασία με την Κίνα ως «ουσιαστική» σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή.

Η Ισπανία ζητά στρατηγικό διάλογο μεταξύ ΕΕ – Κίνας

Από την πλευρά της, η Μαδρίτη θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση των ισπανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας παράλληλα επενδύσεις σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ισπανία παρουσιάζει επί του παρόντος σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

«Οι οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ Ισπανίας και Ασίας-Ειρηνικού βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους στην ιστορία και το μερίδιο της περιοχής στο εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας συνεχίζει να αυξάνεται», αναφέρει η στρατηγική. «Από το 2024, η Κίνα είναι ο κορυφαίος προμηθευτής της Ισπανίας, μπροστά από τη Γερμανία και τη Γαλλία».

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων στο έγγραφο είναι η δημιουργία «ενός στρατηγικού μηχανισμού διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο για την περαιτέρω ενίσχυση και θεσμοθέτηση των ανταλλαγών υψηλού επιπέδου των τελευταίων ετών». Η στρατηγική αναφέρει επίσης ότι η Ισπανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη βιομηχανία σπάνιων γαιών της Κίνας, καθώς και για την επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία.

«Η στρατηγική μας θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως συμπληρωματική της ευρωπαϊκής δράσης προς τους Ασιάτες εταίρους μας», ανέφερε η κυβέρνηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο