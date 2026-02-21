ΑΟΠ Φαλήρου – Ολυμπιακός 8-19: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός με 19-8 επί του ΑΟΠ στο Φάληρο, για το ματς της 1ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Α1 πόλο ανδρών.
Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα, επικρατώντας του ΑΟΠ στο Φάληρο με σκορ 19-8, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Α1 πόλο ανδρών.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να μετρούν 45/45 νίκες μέχρι στιγμής φέτος στο πρωτάθλημα.
Μόνο στο πρώτο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί, κρατώντας το σκορ χαμηλά στο 2-3. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ανέβασε τον ρυθμό του και έκλεισε το ημίχρονο με +6 γκολ (2-8).
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν το τρίτο οκτάλεπτο έχοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), με το παιχνίδι εν τέλει να ολοκληρώνεται με 19-8 υπέρ των φιλοξενούμενων, που έφτασαν όπως αναμενόταν σε μία εύκολη νίκη.
Πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Βάρη, στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και την Παρασκευή (27/2, 20:00), αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Σμύρνης στον ημιτελικό, με στόχο τη νίκη-πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (28/2, 17:30).
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 0-5, 2-6, 4-5
ΑΟΠ Φαλήρου: Γαλανίδης, Λιαπάκης 2, Ογκουζκάν, Παπαδημητρίου, Πρέκας 2, Πάβιτσιτς Καπούτσο, Κοντονής 1, Χέλμης 3, Μαστρογιαννάκος, Καλής, Γκαβογιαννάκης, Βάσσος, Μπερδές, Ευθυμίου, Κουστουμπάρδης
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζαλάνκι 3, Δήμου, Λυκούδης, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 3, Μάρκογλου
