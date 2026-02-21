Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ΝΑ του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Καρπενήσι.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα ΝΑ του Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας ενώ το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 8,8 χλμ.
