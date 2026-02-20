Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα, μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» της Πέμπτης συμμετείχαν δεκατέσσερις χώρες της ΕΕ

Όπως δήλωσαν τρεις διπλωμάτες στο Euractiv, αρκετές κυβερνήσεις εκνευρίστηκαν από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμίχθηκε σε εξαιρετικά ευαίσθητες γεωπολιτικές συζητήσεις χωρίς τη ρητή υποστήριξη των πρωτευουσών της ΕΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

S&D, Renew & Greens/EFA, condemn Commissioner Dubravka Šuica’s attendance at Donald J. Trump’s so-called “Board of Peace.” No Council mandate. No legitimacy. The Commission must defend genuine multilateralism.@IratxeGarper pic.twitter.com/Fx0HOGevkY — S&D Group (@TheProgressives) February 20, 2026

Η Σούιτσα «δεν έπρεπε να είχε παραστεί»

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν – Νοέλ Μπαρό δήλωσε δημοσίως ότι η Επιτροπή «δεν έπρεπε να είχε παραστεί» χωρίς επίσημη εντολή.

Η Επιτροπή αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η παρουσία της στην ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον ισοδυναμούσε με την απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή για την ΕΕ.

Ωστόσο, τόνισε ότι η συμμετοχή στις συνομιλίες της Πέμπτης δεν σήμαινε ότι η Ένωση είχε γίνει μέλος του συμβουλίου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η Σούιτσα αναμένεται να παραστεί σε γεύμα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, Βούλγαρο πολιτικό και γενικό διευθυντή του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ.

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία προσχώρησαν ως πλήρη μέλη, ενώ άλλες 12 χώρες συμμετείχαν ως παρατηρητές.