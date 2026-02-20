Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Ένα μεγάλο δέντρο κατέρρευσε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά προκαλώντας ζημιές και μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.
Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Μαραθωνομάχων κοντά στο ύψος με την οδό Λαμπράκη όταν το τεράστιο δέντρο στην αυλή πολυκατοικίας έπεσε ενώ έβρεχε.
Καταπλάκωσε αυτοκίνητα
Όπως φαίνεται και στην εικόνα ο κορμός του δέντρου καταπλάκωσε τουλάχιστον δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.
Επίσης ο κορμός έσπασε τα κάγκελα και προκάλεσε ζημιές στον μαντρότοιχο της πολυκατοικίας.
Από την πτώση του δέντρου παρασύρθηκαν και καλώδια ενώ από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο παραμένει κλειστός ενώ ενημερώθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να απομακρύνει το δέντρο.
