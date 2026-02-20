Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

Στην τεχνική βλάβη που προέκυψε χθες στο σύστημα μεταφοράς δεδομένων ραντάρ, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» να βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε, μιλώντας στο MEGA, η Όλγα Τόκη.

«Μέχρι να λυθούν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί όλες αυτές τις τελευταίες χρονιές ειδικότερα, θα χρειαστεί χρόνος. Απλά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Όπως είδατε πριν έναν μήνα, που είχαμε αυτό το blackout στο FIR», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως «δεν το αξιολογούμε σαν μικρό συμβάν».

Στο ερώτημα αν μπορεί να ξανασυμβεί blackout στο FIR Αθηνών, όπως είχε συμβεί στις 4 Ιανουαρίου, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί κανένας να το εγγυηθεί. Είναι τέτοια η κατάσταση δυστυχώς των μηχανημάτων, που κανένας δεν ξέρει τι θα βρεις την επόμενη μέρα».

Υπενθυμίζεται ότι το νέο πρόβλημα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο blackout στις 4 Ιανουαρίου, όταν λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε στις συχνότητες του FIR Αθηνών διεκόπη η επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και αεροπλάνων, επηρεάζοντας την ασφάλεια των πτήσεων.

«Η κατάσταση έχει περάσει προ πολλού τα όρια του ανεκτού», σημείωναν σε χθεσινή ανακοίνωση οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και «όσο συνεχίζεται και όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την ανανέωση του εξοπλισμού και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του ήδη υπάρχοντος, σεβόμενοι το χρέος μας απέναντι στην ασφάλεια των πτήσεων, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού».