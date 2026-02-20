newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Airbnb: Ισχυρή ζήτηση για το καλοκαίρι
Οικονομία 20 Φεβρουαρίου 2026, 11:27

Airbnb: Ισχυρή ζήτηση για το καλοκαίρι

Ποιες πόλεις οδηγούν την κούρσα του Airbnb - Tι συμβαίνει με την Μύκονο και άλλους προορισμούς 

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η Ελλάδα κινείται προς την έκτη θέση στην Ευρώπη σε ενοικιάσεις καταλυμάτων τύπου Airbnb ενώ εμφανίζει ισχυρή ζήτηση για το καλοκαίρι του 2026 σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην Short Stay Conference στην Αθήνα από τον Camilo Schmid Rivas, ερευνητή της AirDNA.

Από το 2023 και μετά, ενώ οι ανταγωνιστές της Μεσογείου επιβράδυναν, η Ελλάδα παρουσίασε επιτάχυνση, φτάνοντας να έχει πάνω από 130.000 ενεργές καταχωρίσεις, με την προσφορά να φτάνει στο ρεκόρ των περίπου 160.000 καταχωρίσεων το 2025, πριν την παραδοσιακή μείωση του τέταρτου τριμήνου.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη οδηγούν το Airbnb

Η ανάπτυξη μετατοπίστηκε από την ταχεία επέκταση το 2024 σε πιο σταθερά επίπεδα το 2025, αντανακλώντας τα υψηλότερα εμπόδια εισόδου που δημιουργήθηκαν μετά την εισαγωγή νέων κανονισμών τον Οκτώβριο. Η επιβράδυνση ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι στην Ισπανία, όπου οι διαγραφές καταχωρίσεων ήταν πιο έντονες, ενώ η Ιταλία σημείωσε προσωρινή αύξηση της προσφοράς λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Πάντως η δομή της αγοράς εξακολουθεί να κυριαρχείται από μικρές μονάδες, με τα στούντιο και τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη σε επίπεδο πόλεων, με τη ζήτηση να επεκτείνεται στον Πειραιά, το Μαρούσι και τη Γλυφάδα. Παράλληλα νέες αναδυόμενες αγορές όπως η Χίος, η Λέσβος η Κάλυμνος, η Κατερίνη, η Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη πιστοποιώντας ότι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν πλέον επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Η δομή της αγοράς

Πάντως η δομή της αγοράς εξακολουθεί να κυριαρχείται από μικρές μονάδες, με τα στούντιο και τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς και έναν ισορροπημένο συνδυασμό διαμερισμάτων και βιλών.

Οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις νωρίτερα, με τις διαμονές αιχμής να εξακολουθούν να συγκεντρώνονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο

Οι νέες καταχωρήσεις εισέρχονται με μεγαλύτερη προσοχή και τα στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι οι βαθμολογίες των κριτικών μειώνονται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του χαρτοφυλακίου.

Η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότερες κρατήσεις διανυκτερεύσεων στην περίοδο αιχμής σε σύγκριση με το 2019, πριν σταθεροποιηθεί και μειωθεί προς το τέλος του έτους. Οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις νωρίτερα, με τις διαμονές αιχμής να εξακολουθούν να συγκεντρώνονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Προς περίοδο εννέα μηνών

Σημαντικός είναι το εύρημα ότι τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου συνεχίζουν να αυξάνονται, μετατοπίζοντας ουσιαστικά την αγορά προς μια περίοδο εννέα μηνών. Η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τη διεθνή ζήτηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των κρατήσεων.

Τα καταλύματα μεσαίας κατηγορίας αποδείχθηκαν τα πιο ανθεκτικά, ενώ τα καταλύματα πολυτελείας υπερέβησαν τις επιδόσεις τους

Η ζήτηση από τις ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνεται, η Γερμανία παραμένει ισχυρή, αλλά η Γαλλία υποχωρεί εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας. Η πληρότητα το καλοκαίρι παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένει 7,8% πάνω από τα επίπεδα του 2019.

Τα καταλύματα μεσαίας κατηγορίας αποδείχθηκαν τα πιο ανθεκτικά, ενώ τα καταλύματα πολυτελείας υπερέβησαν τις επιδόσεις τους σε όλη την Ευρώπη.

Πτώση της τιμής στη Μύκονο

Η Κέρκυρα και η Κρήτη σημείωσαν αύξηση τόσο στην πληρότητα όσο και στην μέση ημερήσια τιμή (ADR), ενώ η Αθήνα και η Μύκονος σημείωσαν πτώση, με τη Μύκονο να σημειώνει απότομη διόρθωση της ADR κατά περίπου 15%, σημειώνει η AirDNA στην έρευνα της. Προφανώς το νησί προσαρμόζεται σε χαμηλότερες τιμές λόγω της γενικότερης πτώσης της ζήτησης που αντιμετωπίζει.

Ισχυρή αύξηση της ζήτησης το 2026

Κοιτώντας μπροστά, η ζήτηση για το καλοκαίρι του 2026 παρουσιάζει ισχυρή αύξηση, ιδίως τον Ιούλιο (+16%) και τον Αύγουστο (+11%), με τα πολυτελή ακίνητα να οδηγούν την ανάπτυξη, ενώ οι επόμενοι μήνες (Φεβρουάριος έως Απρίλιος) παρουσιάζουν ελαφρά μείωση.

Σημαντικές εκδηλώσεις, όπως οι συναυλίες των Iron Maiden και Metallica στην Αθήνα, έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των κρατήσεων κατά 40 έως 80% σε ετήσια βάση γύρω από τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων.

Πηγή: OT

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

