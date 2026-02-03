Μπορεί το κανονιστικό πλαίσιο για το Airbnb να έχει γίνει πιο αυστηρό, πλην όμως, τα έσοδα δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει ανθεκτική.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2025, όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 43o συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ φτάνοντας στα 973 εκατ. ευρώ έναντι 880 εκατ. ευρώ το 2024 και 740 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα Airbnb και οι κόφτες

Aπό τον Μάρτιο, επεκτείνεται ο κόφτης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Aπό φέτος εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί και στις μεταβιβάσεις ακινήτων τύπου Airbnb

Δηλαδή απαγορεύεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Παράλληλα, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή θα ιδιοκατοικούνται σε περίπτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Οι περιορισμοί στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου και αφορά την Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου (ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς.

Επίσης, εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο μέχρι της παρυφές της Άνω Πόλης). Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης και για τα επόμενα έτη. Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης στα επόμενα έτη.

Σε περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση νέων αδειών, ο αριθμός μητρώου δεν μεταβιβάζεται με το ακίνητο. Σε περίπτωση πώλησης, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, η δυνατότητα λειτουργίας ως Airbnb χάνεται και η καταχώριση διαγράφεται, ακόμη και αν το ακίνητο λειτουργούσε νόμιμα πριν από τη μεταβίβαση.

Aπό φέτος εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί και στις μεταβιβάσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν μεταβιβάζεται αυτόματα με το ακίνητο, με αποτέλεσμα η εγγραφή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ να διαγράφεται αυτομάτως και να μην επιτρέπεται νέα εγγραφή στις ζώνες όπου ισχύουν περιορισμοί.

Πρακτικά, σε περιοχές με απαγορεύσεις, η άδεια Airbnb δεν ακολουθεί το ακίνητο σε περίπτωση μεταβίβασης και ο νέος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει να μισθώνει το ακίνητο για βραχυχρόνια μίσθωση. Η μεταβίβαση μετατρέπει ουσιαστικά το ακίνητο σε μακροχρόνια μίσθωση ή ιδιοκατοίκηση. Πρόκειται για περιορισμούς που στοχεύουν στην αποσυμπίεση της στεγαστικής κρίσης, ειδικά σε περιοχές υπό στεγαστική πίεση.

Η δυναμική των Airbnb

Και το 2025 η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων διατήρησε τη δυναμική της , με τη ζήτηση να κινείται ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA οι διανυκτερεύσεις ζήτησης αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την άνοδο της προσφοράς, η οποία περιορίστηκε στο 2%. Το στοιχείο αυτό ερμηνεύεται ως ένδειξη διατηρούμενου ενδιαφέροντος από τους ταξιδιώτες, παρά τις ευρύτερες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ετήσια πληρότητα σημείωσε οριακή κάμψη κατά 1%, διαμορφούμενη στο 60,7%.

Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) στην Ελλάδα μειώθηκε το 2025 κατά 3%, διαμορφούμενη στα 139 ευρώ από 143 ευρώ το 2024, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Πηγή ΟΤ