Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ένα βήμα μακριά από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Allwyn, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός τον Ηρακλή (19/2, 20:00), για μία θέση στο ραντεβού του Σαββάτου (21/2 20:00)

Στα προημιτελικά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε την ΑΕΚ και το Μαρούσι να ξεπέρασε το εμπόδιο του Άρη Betsson, ενώ από την άλλη, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας διαλύοντας τον ΠΑΟΚ με 101-71, με τον Ηρακλής να αποκλείει τη Μύκονο.

Χωρίς Τζόουνς ο Ολυμπιακός

Στα αγωνιστικά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς αν και γλίτωσε τα χειρότερα, θα μείνει εκτός λόγω τενοντίτιδα και θα κάνει προσπάθεια να είναι διαθέσιμος στον τελικό, ενώ εκτός παραμένουν οι Τζόζεφ, Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σακίλ ΜακΚίσικ, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς. Για το Μαρούσι, σημαντική απουσία είναι αυτή του τραυματία Ρέινολντς.

Στην… αναμονή για τις επιλογές στους ξένους ο Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά του Ηρακλής-Παναθηναϊκός, εκτός παραμένει μόνο ο Ματίας Λεσόρ για τους Πράσινους, ενώ μένει να φανεί ποιους ξένους δεν θα χρησιμοποιήσει ο Εργκίν Αταμάν. Να σημειωθεί πως απέναντι στον ΠΑΟΚ, εκτός ήταν οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς.

Το πανόραμα του Final 8 και τα ζευγάρια

Προημιτελικοί

Μαρούσι – Άρης 87-80

Ολυμπιακός– ΑΕΚ 81-67

Ηρακλής – Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

Μαρούσι –Ολυμπιακός 19/2 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 19/2 20:00 ΕΡΤ2

Τελικός

Σάββατο 21/2 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ