Ολυμπιακός: Χάνει Μαρούσι ο Τζόουνς – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής
Γνωστή έγινε η διάγνωση για τον τραυματισμό που Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε από τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ πιάνοντας το γόνατό του.
Μεγάλη αγωνία επικρατούσε στις τάξεις του Ολυμπιακού για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε αποχωρήσει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρηση του προημιτελικού απέναντι στην ΑΕΚ, πιάνοντας το πόδι του και συγκεκριμένα το σημείο κάτω από το γόνατο.
Ο Αμερικανός πήγε στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από τον γιατρό της ομάδας, Θεοφάνη Τσαβίση, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός, όμως ο παίκτης θα έπρεπε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
Η διάγνωση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
Όπως αναφέρουν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα και συνεπώς δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον ημιτελικό του Final 8 απέναντι στο Μαρούσι, με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του.
Εφόσον οι Πειραιώτες καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση τότε η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από τους ανθρώπους της ομάδας και από το κατά πόσο ο παίκτης θα συνεχίσει να πονάει.
Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Τζόουνς μετρά 8.3 πόντους, 3.8 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε κάτι παραπάνω από 17 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα καταγράφει στην στατιστική του 11.3 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε επίσης 17 λεπτά.
