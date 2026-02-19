Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη – Το αντίο του ΚΚΕ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα και πραγματοποίησε θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στο Λουντ της Σουηδίας. Έζησε, εκτός από τη Σουηδία, και στη Νέα Υόρκη. Είχε συγγράψει μυθιστορήματα και διηγήματα ενώ είχε μεταφράσει και κείμενα ξένων συγγραφέων. Αποτέλεσε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ είχε λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963

Τα συλλυπητήρια του ΚΚΕ – «Αναζήτησε μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων»

Σε ανακοίνωση το ΚΚΕ, επισημαίνει πως «αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και βαθύ σεβασμό μια ελεύθερη και γενναία γυναίκα, τη συγγραφέα Ιωάννα Καρατζαφέρη».

Συνεχίζει λέγοντας πως «από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο».

Προσθέτει πως «η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία».

Τέλος, επισημαίνει ότι «η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που “ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι” με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον “Ριζοσπάστη” και στο συγγραφικό της έργο. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της».