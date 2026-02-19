MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ, παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. Απόψε στις 19.45.
- Αντώνης Μανιτάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται
- Αιφνίδια αποχώρηση Μπιλ Γκέιτς από τη Σύνοδο ΑΙ - Η επίσημη εξήγηση και οι εικασίες για τον Έπσταϊν
- Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης αλλά και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης;
- Ποια ζητήματα απασχολούν εντονότερα;
- Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;
- Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά, Μαρία Καρυστιανού;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
#MegaGegonota
- Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
- Ο Ζάκερμπεργκ στο σκαμνί για τον «εθισμό» των παιδιών στο Instagram
- ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
- «Οι Αθώοι»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία
- Ο Χίφι είναι ο πρώτος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
