MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης αλλά και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Ποια ζητήματα απασχολούν εντονότερα;

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά, Μαρία Καρυστιανού;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

