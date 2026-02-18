Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο μολύβδου στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσαν τοπικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής στη Νιγηρία

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 27 άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο τοπικός φύλαρχος Αλίγιου Ανταμού Ιντρίς.

Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 7:30 και 8:00 το πρωί τοπική ώρα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.

Από τι προκλήθηκε η έκρηξη στη Νιγηρία

«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε σημειωθεί κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου στο Κανταούρι, στην περιοχή Μαρού της πολιτείας Ζαμφάρα στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 100 νεκροί.