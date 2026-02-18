Νιγηρία: Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο μολύβδου
Τραγωδία στη Νιγηρία - Οι πρώτες πληροφορίες για την έκρηξη στην πολιτεία Πλατό, το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας - Τι λένε τοπικοί αξιωματούχοι
- Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί
- Σε «Red Code» ο νομός Έβρου - «Υψηλός κίνδυνος» για πλημμυρικά φαινόμενα - Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν
- Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο μολύβδου στην πολιτεία Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσαν τοπικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής στη Νιγηρία
«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 27 άλλοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο τοπικός φύλαρχος Αλίγιου Ανταμού Ιντρίς.
Ο Ιμπραχίμ Ντατίζο Σάνι, μεταλλωρύχος που πήγε στο σημείο, είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε μεταξύ 7:30 και 8:00 το πρωί τοπική ώρα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
A #gas explosion kills 38 lead #miners at a mining site in central #Nigeria’s Plateau state https://t.co/SuW7ueTQ1q
— Arab News (@arabnews) February 18, 2026
Από τι προκλήθηκε η έκρηξη στη Νιγηρία
«Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο, άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στις στοές του ορυχείου και ξαφνικά σημειώθηκε έκρηξη αερίου», τόνισε ο Σάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τους σώσουμε, αλλά δυστυχώς, 38 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.
Η πολιτεία Πλατό είναι το ιστορικό κέντρο της μεταλλευτικής παραγωγής της χώρας, η οποία έχει μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια.
Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε σημειωθεί κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου στο Κανταούρι, στην περιοχή Μαρού της πολιτείας Ζαμφάρα στη Νιγηρία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 100 νεκροί.
- Νιγηρία: Τριάντα οκτώ μεταλλωρύχοι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο μολύβδου
- Μεντβέντεφ – Τσιτσιπάς 0-2: Στέφανος από τα… παλιά και πρόκριση στους «8» του Qatar Open
- Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
- Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
- Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
- Στη Ζάκυνθο κλιμάκια ΕΑΓΜΕ και ΔΑΕΦΚ για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων-Τι ζήτησε ο Δήμαρχος
- Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων στην απόφαση της Εισαγγελίας για τις εκταφές – «Εμπαιγμός και πρόκληση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις