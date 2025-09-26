Τουλάχιστον 100 νεκροί μετά από κατάρρευση χρυσωρυχείου στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση ενός χρυσωρυχείου στο Κανταούρι, στην περιοχή Μαρού της πολιτείας Ζαμφάρα στη Νιγηρία. Το ατύχημα συνέβη την Πέμπτη, ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια σε παράνομες στοές εξόρυξης χρυσού.

Οι μαρτυρίες επιζώντων και κατοίκων κάνουν λόγο για μια τραγική σκηνή, όπου πολλοί εργάτες παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν την Παρασκευή, με ομάδες ντόπιων και διασωστών να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονται θαμμένοι.

Ο Sanusi Auwal, ένας ντόπιος κάτοικος που συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ότι τουλάχιστον 13 πτώματα είχαν ανασυρθεί, ανάμεσά τους και ο ξάδελφός του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι ήταν παρόντες κατά τη στιγμή της κατάρρευσης», τόνισε, ενώ ο Isa Sani, ένας από τους επιζώντες, ανέφερε ότι μόνο 15 από τους παρόντες διασώθηκαν.

Ο Muhammadu Isa, εκπρόσωπος της ένωσης ανθρακωρύχων της Ζαμφάρα, επιβεβαίωσε το περιστατικό και πρόσθεσε ότι ορισμένοι διασώστες υπέστησαν ασφυξία κατά την προσπάθεια να φτάσουν στα θύματα.

Η αστυνομία της Ζαμφάρα δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δήλωση.

Τα παράνομα ορυχεία

Η παράνομη εξόρυξη χρυσού αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή, όπου ένοπλες συμμορίες συχνά ελέγχουν τα ορυχεία, προκαλώντας βία και θανατηφόρα ατυχήματα.

Παράλληλα, πο παράνομες αυτές εξορυκτικές δραστηριότητες στη Νιγηρία καταστρέφουν την οικονομία της χώρας και τροφοδοτούν τη βία.

Τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας που εξορύσσονται στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας περιλαμβάνουν γρανίτη, γύψο, καολίνη, λατερίτη, ασβεστόλιθο, φωσφορικό άλας, ποτάσα, πυριτική άμμο και χρυσό.

Οι κοινότητες θρηνούν για τις απώλειες και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.