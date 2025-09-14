newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Νιγηρία: 18 γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025

Νιγηρία: 18 γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα

Στη βορειοδυτική Νιγηρία, 18 άτομα - όλα γυναίκες και παιδιά - έπεσαν θύματα απαγωγής από συμμορία για λύτρα. Είναι άγνωστο αν η συμμορία συνδέεται με τζιχαντιστές

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Δεκαοκτώ γυναίκες και παιδιά απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανέφεραν χθες Σάββατο ένας τοπικός αξιωματούχος και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη συμμορίας που επιδίδεται σε ζωοκλοπές και απαγωγές για λύτρα εξαπέλυσαν επίθεση στο χωριό Μπιρνίν Ζάρμα το βράδυ της Παρασκευής.

Η πολιτεία Ζάμφαρα, όπως κι άλλες στην κεντρική και βορειοδυτική Νιγηρία, μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, απαγάγουν κατοίκους για λύτρα και πυρπολούν σπίτια. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Ένοπλοι «επιτέθηκαν στο χωριό γύρω στις 5 τα ξημερώματα, καθώς οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιμπραήμ Μπέλο, αξιωματούχος της κοινότητας Μπιρνίν Ζάρμα. «Εισέβαλαν σε σπίτι, όπου σκότωσαν έναν άνδρα και τραυμάτισαν τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν 18 γυναίκες και παιδιά από το χωριό», αφηγήθηκε.

Κάθε συμμορία σκοτώνει όποιον αντιστέκεται

Ο Λαουάλ Ουμάρ, κάτοικος της γειτονικής πόλης Μπούκιουμ, επιβεβαίωσε τον ίδιο απολογισμό. Διευκρίνισε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν αγρότης και ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε από σφαίρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην Μπούκιουμ δεν μπορούσαν να διασχίσουν με βάρκες τον ποταμό που είχε υπερχειλίσει ώστε να επέμβουν, εξήγησε ο Ουμάρ.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Ουμάρ Αμίνου, είπε πως μια γυναίκα που είχε απαχθεί κατάφερε να ξεφύγει και «επέστρεψε στο σπίτι της».

Οι κάτοικοι του χωριού Μπιρνίν Ζάρμα – το οποίο απέχει 170 χιλιόμετρα από την Γκουσάου, πρωτεύουσα της πολιτείας Ζάμφαρα – περιμένουν αγωνιωδώς να επικοινωνήσουν μαζί τους οι απαγωγείς προκειμένου να μάθουν το ύψος των λύτρων που ζητούν, δήλωσε ο αξιωματούχος Ιμπραήμ Μπέλο.

Στις αρχές Αυγούστου, περισσότεροι από 50 άνθρωποι απήχθησαν από ενόπλους στην κοινότητα Σάμπον Γκαρίν Ντάμρι της πολιτείας Ζάμφαρα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο οι δυνάμεις ασφαλείας απελευθέρωσαν 175 θύματα απαγωγών και προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
