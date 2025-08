Ένοπλη συμμορία απαγάγει περισσότερους από 50 ανθρώπους στη βορειοδυτική Νιγηρία

Ένοπλοι άρπαξαν περισσότερους από 50 ανθρώπους στη βορειοδυτική Νιγηρία σε μια μαζική απαγωγή, σύμφωνα με μια ιδιωτική έκθεση παρακολούθησης συγκρούσεων που δημιουργήθηκε για τον ΟΗΕ και την οποία είδε η Agence France-Presse την Κυριακή.

«Ένοπλοι ληστές» έπληξαν το χωριό Σαμπόν Γκαρίν Νταμρί στην πολιτεία Ζαμφάρα την Παρασκευή, σύμφωνα με την έκθεση, στην τελευταία επίθεση σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών υποφέρουν εδώ και καιρό από συμμορίες που απαγάγουν για λύτρα, λεηλατούν χωριά και απαιτούν φόρους.

Η έκθεση αναφέρει ότι αυτή ήταν η πρώτη «μαζική απαγωγή» στην περιοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης της Μπακούρα φέτος, σύμφωνα με τον Guardian.

«Η πρόσφατη τάση μαζικών απαγωγών στη Ζαμφάρα είναι ανησυχητική», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας «μια αλλαγή στη στρατηγική των ληστών προς πιο μεγάλης κλίμακας επιθέσεις».

Η κρίση των επιδρομών στη Νιγηρία ξεκίνησε από τη σύγκρουση για τα δικαιώματα στη γη και το νερό μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών, αλλά έχει μετατραπεί σε οργανωμένο έγκλημα, με συμμορίες να λεηλατούν αγροτικές κοινότητες που εδώ και καιρό έχουν ελάχιστη ή καθόλου κυβερνητική παρουσία.

